Televidentes de ‘La Mesa Caliente’ celebran la presencia de Aylín Mujica y piden sacar a Verónica Bastos del show 

Aylín Mujica tiene varios días presente en La Mesa Caliente’ de Telemundo. A los internautas les gusta que la cubana forme parte del panel que está conformado por Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos.

Sin embargo, mientras que los televidentes celebran y desean ver mucho más a Aylín Mujica por otro lado hay quienes piden la salida de Verónica Bastos del programa de Telemundo. En una reciente publicación que se hizo en el Instagram del programa quedaron plasmadas las opiniones de algunos de los internautas al respecto.

“Que bueno ver hoy miércoles nuevamente a @aylinmujic en el programa me encantan sus opiniones”, “Que bien ya regreso @aylinmujic”, “Me encanta ver a @aylinmujic en el programa!! En verdad que su participación hace el programa más ameno” y “Que bueno ver de nuevo a @aylinmujic, me encantan tus opiniones y gracias a Dios todos somos libres de pensar diferente” son parte de los comentarios que halagan la presencia de la cubana.

Entre los menajes que manifiestan su inconformidad por la presencia de Verónica Bastos en el show, destacan: “Esa Verónica Bastos nunca deja hablar a sus compañeras”, “Por favor cuando se va @veronicabastos1 del todo para poder ver el show a gusto” y “Por qué NO te callas Verónica. Y aprendes a respetar a los demás” son algunos de ellos.

Asimismo, en varios comentarios se repite “@veronicabastos1 F. U. E. R. A”.

La petición no es nueva

Desde hace algún tiempo los televidentes de ‘La Mesa Caliente’ no están a gusto con Verónica Bastos y así lo han dejado saber. Hace algunas semanas la costarricense estuvo ausente del show por motivos de salud y los comentarios manifestaron el sentir de los seguidores del programa de Telemundo.

“Hoy fue el mejor programa desde que empezó, gracias porque no estuvo Verónica”, “@aylinmujic la mejor y hoy que no estuvo Verónica estuvo excelente el programa”, “Me refiero a la Sra. verónica insoportable, gracias por darnos paz” y “Que alegría que no estuvo Verónica, se puede apreciar la diferencia que todas hablaron sin robarse el show como ella” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al respecto.

