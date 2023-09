Clarissa Molina lució un vestido estampado que le permitió presumir sus piernones

La conductora de televisión Clarissa Molina a comienzos de año estuvo siendo parte de los titulares de la fuente de entretenimiento, mucho de ello se debe a la cancelación de su matrimonio con Vicente Saavedra, ceremonia que tenían pautada realizar el 7 de enero de 2023. Sin embargo, en ningún momento dejó de mostrar tranquila y diva frente al lente de una cámara.

La dominicana en todo momento aprovechó su participación en uno de los espacios más entretenidos de Univision, se trata de ‘El Gordo y La Flaca’ donde jamás se logró apreciar que estaba enfrentando una ruptura amorosa, aunque no fue hasta el mes de mayo cuando decidió compartir un breve comunicado confirmando una noticia que muchos se imaginaban.

El estudio de televisión, ubicado en Miami, ha sido una de las grandes oportunidades donde ella ha podido crecer profesionalmente, mientras que sus vestuarios de manera constante llaman la atención de la audiencia que disfruta de lunes a viernes del contenido que comparten, y así como lo hizo una vez más el pasado lunes, siendo así como volvió a dejar su nombre en alto.

Molina tuvo la oportunidad de nuevamente volver a cubrir a Lili Estefan, también conocida como ‘la flaca’, quien no asistió al programa. Además, no sería la primera vez que la expareja de Vicente Saavedra le hace la suplencia a su compañera, sin contar que se robó la atención con su look.

La concursante de Nuestra Belleza Latina (NBL) aprovechó para lucir un vestido más arriba de sus rodillas, mientras el color amarillo y el estampado resaltaron en su esbelta y escultural figura que de forma constante muestra que se mantiene con entrenamiento físico.

“Así luces mi bella reina Clarissa Molina”, “Mucho cuidado, nadie es amiga cuando se trata de trabajo y más cuando falta mucho la conductora”, “Gracias por informarnos y divertirnos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, entre lujosos regalos le celebró el cumpleaños a su nueva novia

· Clarissa Molina habla del fin de su compromiso con Vicente Saavedra: “Hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué pasará con nosotros”

· Clarissa Molina contonea sus caderas en una falda azul y deslumbra en redes sociales