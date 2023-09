¿Cuánto cuestan los accesorios de la marca de Adamari López?

Adamari López comienza una etapa de su vida profesional muy alejada de las pantallas de televisión en donde sus fanáticos están acostumbradas a verla. La presentadora y actriz boricua empieza una nueva etapa como empresaria y lanza al mercado una línea de accesorios.

A x A es el nombre de la tienda online de la boricua, entendiéndose por las iniciales de su nombre y el de su hija Alaïa. En la página web de López se pueden encontrar algunos productos que van desde accesorios, hasta prendas para la cocina y su propio libro titulado “Amando”.

A continuación te detallamos los precios de los objetos disponibles en la tienda virtual de Adamari López.

Libro Amando: $19,00 dólares

Cadena azul. $89,00 dólares, pero por la oferta de lanzamiento cuesta $53,00 dólares

Pulsera Amèlie: $79,00 dólares, pero en la oferta cuesta $47,00.

Tobilleras Akua: $73,00 dólares y $44,00 en la oferta de lanzamiento.

Paños de cocina: $20,00 y en oferta $12,00.

Delantal para niñas: $25,00 y en oferta $15,00.

Delantal para mini chefs: $25,00 y en oferta $15,00

Delantal para mamá: $30,00 y en oferta $18,00

Adamari López hizo el anuncio mediante su cuenta de Instagram, compartiendo algunas fotografías en las que presume los accesorios que ahora vende al público.

“¿Ya vieron mi nueva colección de accesorios? 🛍️ es algo en lo que he venido trabajando y me tiene muy emocionada, aquí les muestro las piezas y espero que las disfruten tanto como yo”, dice la boricua.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y en dejarle cientos de mensajes a la boricua, deseándole lo mejor en este nuevo emprendimiento que inicia lejos de la televisión.

“La mujer más hermosa. Buena suerte en este emprendimiento”, “Hermosas como tú felicidades y muchas bendiciones!! ¡Boricua de pura sepa”, “Muchas Felicidades y que triunfes en este fabuloso proyecto”, “Adamari tus joyas están lindas, pero tú estás PRECIOSA”, “Felicitaciones y mucho éxito! ¡Bendiciones del cielo”, “Love it joyita! Muchísimo éxito mi Ada… están bellas las pulseras me encantan todas, please ya tráelas a México” y “Felicidades mi reina, yo ya compré la cadena y estoy loca que me llegue! Voy a comprar las pulseras y la tobillera! Todo está hermoso” son algunos de los comentarios que ha recibido la también actriz.

