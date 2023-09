Adamari López pública polémico video: sus seguidores le dicen que es vulgar

Adamari López tiene varios días en el ojo del huracán debido a la controversia que ha creado el tema ‘Pasa la página’ de Luis Fonsi, el hombre que fue su esposo entre 2006 y 2010, y de las declaraciones que él se atreve a dar sobre los motivos que lo llevaron a pedirle el divorcio.

Mientras esta polémica anda, una nueva se suma: Adamari López publica, como es frecuente, un nuevo reel humorístico en su cuenta de Instagram, pero esta vez los internautas la tachan de ser una mujer vulgar.

Y es que la boricua en su video asegura que si tiene otro ‘mañanero’ como el de ese día, podría ‘quedarse sin lengua’, refiriéndose a un café muy caliente que tiene sobre la mesa. Esto para muchos tiene una connotación sexual implícita, por lo que se han dedicado a decirle a López que no les gusta este tipo de contenido.

“Demasiado vulgar se ha puesto”, “Siempre ha sido vulgar, no es una perita en dulce”, “Qué vulgar está este vídeo. Nunca pensé que Ada se prestara para eso”, “LO DE LA GROSERÍA SI NO ME PARECE, SE VE FEO Y EN ELLA MÁS” y “Tú que eres tan linda y tienes una niña tan hermosa no es para que digas esas palabras en las redes sociales” son algunos de los comentarios de críticas que le han llegado a la presentadora boricua.

Sin embargo, han sido muchos los mensajes que la apoyan en este contenido y que destacan que se trata de un video repleto de humor que despierta las carcajadas de muchas personas.

¿Qué dijo Luis Fonsi sobre Adamari López?

Luis Fonsi tras 13 años del divorcio finalmente cuenta los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión y muchas críticas han llovido sobre él.

“Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciar, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Sí hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’. ¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo no me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos”, expresa Fonsi en la entrevista.

