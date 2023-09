Francisca, para su segundo embarazo, tiene como objetivo no repetir los errores que cometió con su hijo Gennaro

Francisca, reconocida conductora de Despierta América en Univisión, conversó con Mezcal TV y habló sobre su experiencia como mamá primeriza con su hijo Gennaro, reflexiones que la han llevado a aceptar que cometió errores, que ahora en su segundo proceso de gestación, definitivamente no quiere repetir.

Para empezar la conversación, sobre su maternidad con Gennaro, la conductora recordó algunas de las “novatadas” que tuvo con su primogénito y ha aceptado que en para este segundo embarazo no volverá a caer en errores como comprar tantas cosas el bebé. “Con el primero uno compra de todo, compra tanta ropa y al final todavía yo tengo ropa de Gennaro con etiquetas, porque ni siquiera me dio tiempo a usarlo porque crece muy rápido y cambia muy rápido”.

Francisca junto a Gennaro. / Univision Crédito: Despierta América | Univision

La dominicana ha reconocido además que proporcionarles todo lo material, necesario, a los hijos es importante, pero al final del día tiene mucho más valor el cuidado y el amor con el que se les enseñe y eduque. Es importante entender que ellos necesitan que mamá los cuide, les de comer, los duerma, les cambie el pañal…

Al final también recordó que en los baby shower muchos amigos y familiares les regalan ropita a los bebés, razón por la cual ella ha optado por no perder la objetividad en este tipo de compras, no dejar que las emociones le ganen.

Sobre el sueño de Gennaro, es decir, su proceso de sueño esto fue lo que tuvo para compartir: “No, no tuve como un reto. Bueno, igual sigue todavía una vez que otra levantándose en la madrugada, pero yo he sido muy juiciosa en hacerle una rutina”.

“Siempre he tenido como los consejitos de mi mamá, de algunas amigas que yo he seguido, y como que en verdad no fui de las que tal vez me levantaba “disque” a ponerle el dedito en la nariz a ver si estaba respirando, cositas así no; pero sí quedarme viéndolo mucho rato y ese tipo de cosas, pero siento que igual me va a pasar con el segundo bebé porque esas son cositas que vienen desde el amor”.

