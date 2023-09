“Puedo adaptar mi cuerpo para una pelea como esta”, Jermell Charlo afirmó sentirse cómodo a pesar de tener que subir 14 libras para enfrentar a Canelo Álvarez

Falta menos de un mes para una de las peleas más importantes del año. Se trata de Jermmel Charlo vs. Canelo Álvarez, en una batalla de indiscutidos que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 30 de septiembre.

Esta pelea se dará en la categoría supermediano, por lo que el boxeador estadounidense tendrá que subir 14 libras para llegar al peso de Canelo y subir al ring. Algo que parece no importarle a Charlo.

“Me mantengo en forma, activo, puedo subir, bajar y adaptar mi cuerpo especialmente para una pelea como esta“, asomó el campeón mundial en una entrevista con el portal Izquierdazo.

Canelo Alvarez y Jermell Charlo /Getty Images

Además el púgil aclaró que aunque se le vea como un tipo pequeño, en realidad es muy grande. “Hablando claro, no soy un tipo pequeño. El mundo del boxeo sólo me ve cuando voy al pesaje o cuando peleo“, aseguró el boxeador, quien mide 1.83 metros, unos 10 centímetros más que su próximo rival.

Aun así el propio Charlo sabe que debe mejorar algunos aspectos antes de subir al ring ante el mexicano. “A veces, mi entrenador me dice que me veo grueso o que me veo poco pesado. Así es. Para esta pelea, aumentaré la masa muscular y velocidad. Estoy trabajando mi agilidad“, analizó Jermell.

Dmitry Bivol advierte a Charlo

La última derrota de Canelo en el cuadrilátero fue ante el Dmitry Bivol, el propio ruso hace poco aprovechó para advertir a Jermell Charlo sobre la estrategia que él cree que usará Álvarez para vencerlo en el ring.

“Intentará noquearlo con uno o dos golpes“, aseguró Bivol en una entrevista para Fight Hub TV. “Charlo por su parte intentará mantenerlo a distancia y moverse”, completó el ruso su análisis sobre la pelea entre ambos.

Bivol venció a Canelo el pasado año por decisión unánime en 12 rounds, y aunque Canelo lleva varios meses pidiendo una revancha, el ruso no se la concede. Por otra parte Bivol también comentó que: “Si Charlo gana me gustaría pelear con él“.

