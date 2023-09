“Perdón, me salió del alma”, Juan Pablo Varsky, periodista argentino, se emocionó tras el gol de Messi, lanzó insulto en plena transmisión y terminó pidiendo disculpas a su familia (Video)

Este jueves la selección argentina venció 1-0 a Ecuador en el inicio de las eliminatorias de Conmebol para la Copa del Mundo 2026. El encuentro estuvo muy peleado durante casi todo el transcurso, hasta que un golazo de Lionel Messi de tiro libre le dio los tres puntos al combinado Albiceleste.

Esta increíble ejecución del capitán argentino desde unos 30 metros de distancia, generó emoción no solo a los casi 80,000 argentinos presentes en el estadio Monumental. Si no hasta a los relatores y periodistas presentes, en especial a Juan Pablo Varsky, quien comentaba el encuentro para la cadena Directv Sports.

Fue tanta la emoción de Varsky que le salió un insulto muy argentino en plena transmisión por el gol de Messi. “Qué hijo de mil puta que es, qué hijo de puta que es boludo”, lanzó el periodista mientras se reía y veía como celebraba la oncena de su país.

Además Varsky remató en la transmisión diciendo: “¿Cuántos goles hizo así? miles. Perdón Leo, te amo, pero sos un hijo de puta”, lanzó el argentino.

Ante esta situación Varsky salió a aclarar en su cuenta de X (antiguo Twitter) que el insulto le salió del alma y que no lo tomen personal. Además pidió disculpas a Celia, la madre de Messi, y a toda su familia. “Perdón familia Messi. No se lo tome personal Celia. Me salió del alma”, escribió.

Perdón familia Messi! No se lo tome personal Celia. Me salió del alma ❤️ https://t.co/pVG13JSa08 — JPV (@JPVarsky) September 8, 2023

Juan Pablo Varsky tiene casi 20 años siendo comentarista deportivo y en el pasado ya ha tenido algunos momentos emocionantes que lo han hecho salirse del protocolo en cuanto a una transmisión se refiere. En especial con jugadas de Lionel Messi y la selección argentina.

Quizás la más recordada, aquel gol de Messi ante el Athletic Club de Bilbao en 2015 cuando el argentino elude a cuatro rivales y define de una manera casi imposible al palo derecho del arquero. En aquella oportunidad Varsky interrumpió al relator emocionado para aclamar: “na, dejate de joder, dejate de joder”, tras la increíble jugada de Lionel.

