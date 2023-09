Mujer gana premio mayor en máquina tragamonedas en su cumpleaños 106 y el casino duplica su premio como regalo

Una mujer, de nombre Serafina Papia Peterson, celebraba con su familia su cumpleaños número 106 en el hotel casino Potawatomi en Milwaukee cuando se ganó un gran premio de $1,000 dólares en una máquina tragamonedas. El casino decidió duplicarle el premio como obsequio de cumpleaños.

Serafina va todos los años al mismo hotel a celebrar con su familia.

La mujer le había dicho a su familia que lo único que quería hacer en su cumpleaños era jugar en el casino.

Esta resultó ser una buena decisión, ya que se terminó llevando $2 mil dólares.

“Estoy feliz de ganar este dinero. No sé qué voy a hacer con él, pero voy a tomar una buena decisión“, dijo la suertuda ganadora.

El casino publicó en Facebook una foto de la ganadora deseándole un feliz cumpleaños y que tuviera buena suerte cuando jugara al tragamonedas.

“Nos gustaría desearle a Serafina un muy feliz cumpleaños número 106. Nos sorprendió y nos alegró ver a nuestra amiga con sus globos brillantes hoy en Potawatomi Marketplace”, escribió el hotel.

“Los seres queridos de Serafina compartieron que vienen al Potawatomi Hotel & Casino en grupo para celebrar su cumpleaños todos los años. ¡Gracias por compartir tu día especial con nosotros y buena suerte!”, añadió el hotel.

Serafina dice que su secreto para llegar a los más de cien años es su amorosa familia y su perrito.

“Quiero vivir para mi perro, él no es un perro, es una persona. Él me ama, me cuida bien. Si voy al baño y no aparezco, él sale y me busca. Todos me aman y yo también los amo… y también amo a mi perrito”, dijo la alegre jugadora.

