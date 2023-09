Dayanara Torres agradece por las oraciones para su familia tras un terrible accidente

La ex Miss Universo boricua Dayanara Torres envía un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han tenido en sus oraciones a su familia tras un accidente qué sufrieron hace algunas semanas.

“Gracias por tantos mensajes hermosos llenos de deseos de recuperación, llenos de amor, llenos de oración… Nuestra familia entera y yo queremos agradecerles el tener a Santi, mi hermana @jinny_torres y mi Reina Madre Lela en sus rezos 🙏🏻 Dios es Bueno… Siempre!”, comentó la boricua al compartir una imagen de unas flores blancas junto a un gato desde una acogedora casa.

¿Cuál fue el accidente que sufrieron?

Dayanara Torres aseguró hace unos días que vivieron una pesadilla a raíz de la explosión de una olla de presión que afectó a su sobrino, a su hermana y a su madre. Mediante un video en el que se observan las quemaduras que sufrieron y el proceso de atención en el hospital fue que la boricua contó a sus fanáticos lo sucedido.

Afortunadamente, el proceso de recuperación de la familia estaba siendo exitoso.

“Santiago… No existen palabras para explicar cuánto te admiro… ¡Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a Nuestro Dios! Un accidente con una olla de presión que explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado. Una pesadilla de la que todavía se están recuperando”, dijo Dayanara Torres en ese momento.

Con este video fue que la ex Miss Universo felicitó a su sobrino por su cumpleaños, quien decidió pasar ese día rezándole a San Lázaro.

“Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro 🥺 nos ha llenado de más admiración… Feliz Cumpleaños mi Sati You are my hero, mi campeón, mi maestro! Te Amooooooo por siempre… #Happy14th”, expresó la boricua.

Sigue leyendo: