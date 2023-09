“Pelearle un puesto a Gignac no es fácil”: Nicolás Ibáñez se sincera por su falta de minutos en Tigres de la UANL

El futbolista argentino de los Tigres de la UANL, Nicolás Ibáñez, afirmó en una reciente entrevista que ha resultado complicado poder consolidarse dentro de la organización de la Liga MX por la falta de minutos que ha tenido en la cancha; admitió que esto se debe a la presencia del artillero André Pierre-Gignac

Ibáñez afirmó que esta prioridad por parte de Siboldi se debe a que Gignac se ha consagrado como la figura más importante de toda la plantilla; además que el entrenador suele utilizar un único delantero en cada uno de sus enfrentamientos.

“No es fácil para mí, pero el trabajo de todos los días es para eso, trato de estar bien para el grupo, acá lo importante es Tigres y no yo, mi trabajo es para aportar al grupo y estar siempre con disposición para cuando me toque”, expresó.

“En cuanto al gol siempre está bueno convertir para un delantero, sirve para la confianza y después, difícil no es, el profe juega con un solo ‘9’ y el equipo rinde bien, no es eso, nada, como dije trabajo mucho en la paciencia, ya sé que venía jugando siempre en los otros equipos y me costó poco asimilar eso, pero tigres es primero y trato de trabajar para los minutos que me toquen”, agregó Ibáñez.

El atacante albiceleste también se mostró dispuesto a jugar dentro de la selección de México al finalizar su proceso de naturalización y envió un mensaje a Jaime Lozano al afirmar que todavía le faltan algunos detalles y le pidió que lo tome en consideración de cara al camino para el Mundial de 2026.

“Ya hice el trámite para nacionalizarme, ya lo he dicho que estoy dispuesto para si me toca representar a México lo haría con orgullo, estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo me la van dar la nacionalidad”, concluyó el futbolista argentino.

Los Tigres de la UANL se ubican actualmente en la segunda posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota.

