Amadeo Llados ofrece su ayuda a Gerard Piqué para un importante cambio físico: “Está echando un poco de panza”

El entrenador personal y coach de fitness, Amadeo LLados, sigue brindando sus conocimientos desde los Estados Unidos para impulsar a las personas a tener una mejor condición física y así poder estar más saludables; la más reciente personalidad en recibir sus palabras fue el exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, a quien envió un impactante mensaje tras ser víctima de sus burlas durante una transmisión en su canal de Twitch.

Lo que sucede es que el empresario español ha bromeado sobre Llados en los últimos días al asegurar que el entrenador se plantea regalar su curso de emprendimiento personal con la compra de una entrada para ver la Kings League; dichas palabras no le causaron gracia a Llados e inmediatamente publicó un video para responder a Piqué a través de su cuenta en la red social TikTok.

“Me han pasado el vídeo del chaval este, Piqué, diciendo que quiere regalar mi curso con una entrada de fútbol. Yo creo que no sabe que no sabe que yo hace seis años estaba viviendo en un hostal y que ahora tengo alumnos que ingresas 200.000 euros al mes”, comenzó el video del entrenador.

“Mi curso no es gratis, Piqué. Yo no se si jugaba al tenis o al fútbol, pero me han dicho que desde que se ha retirado está echando un poco de panza. Me han dicho que no vas al gimnasio. ¡Eh, tío! Eso no puede ser, macho. Tenemos que crear ese hombre que admiramos y respetamos. A mi me encanta ayudar. Vamos a meterle caña. Te voy a enseñar como se hacen uno burpees aquí en la mansión”, agregó Llados al ofrecerle ayuda al CEO de Kosmos para lograr un importante cambio en su estado físico.

Hasta ahora Gerard Piqué no ha ofrecido una respuesta sobre las palabras de Llados y se desconoce si ha podido ver las declaraciones que se han hecho en su contra; lo cierto es que la respuesta del entrenador extiende la ya polémica vida del exjugador del FC Barcelona y de la selección de España, quien constantemente permanece en la palestra pública por su relación con Clara Chía Marti y su separación con la cantante colombiana Shakira.

