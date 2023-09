Marcelo Flores confía en disputar el Mundial de 2026 con el respaldo de los Tigres de la UANL

El futbolista mexicano y nuestra estrella de los Tigres de la UANL, Marcelo Flores, se encuentra bastante enfocado en sus objetivos con apenas 19 años y aseguró que el equipo universitario será la ventana perfecta para poder impresionar a Jaime Lozano y así ganarse un cupo dentro de los convocados de la selección mexicana para poder participar en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir García, de TUDN, donde el jugador azteca habló sobre su actualidad y los planes que tiene para su futuro como jugador profesional.

“Mi padre jugó aquí, me explicó mucho, era mi sueño jugar en un primer equipo, estar en la Selección es lo más cercano a estar en la Liga MX porque ahí están los mejores jugadores de México, para mí son increíbles, imagino que es igual aquí en la liga, por eso tengo las expectativas muy altas y estoy listo para demostrar lo que tengo de mi crecimiento”, expresó.

Flores logró un impresionante debut dentro de la organización de los Tigres de la UANL al ingresar en el minuto 73 para el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX contra los Rojinegros del Atlas.

“Claro que me ilusiona, cualquiera quiere jugar un Mundial, es lo mejor en el futbol, haré todo lo que pueda en Tigres, porque este equipo me podría dar la mejor oportunidad para regresar a Selección y cumplir ese sueño. Cuando estaba en el Arsenal mis compañeros me decían que Tigres era un club muy bueno y que cuando jugaban, mis amigos del Arsenal contra ellos, decían que siempre es difícil, que son muy buenos técnicamente, intensos, cuando escuché eso me puse contento”, destacó.

Recordemos que Marcelo Flores forma parte del Arsenal de la Premier League, equipo que tomó la decisión de enviarlo a México con el objetivo de poder desarrollar sus habilidades como jugador para luego determinar su futuro en un par de temporadas y con una mayor experiencia.

