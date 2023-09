Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo obtiene su libertad, pero tendrá que utilizar un brazalete electrónico en la muñeca

Medios mexicanos han confirmado que Juan Collado podrá continuar con el proceso jurídico del que se le acusa fuera de la prisión. Después de cuatro años de cárcel, presuntamente por lavado de dinero, el esposo de Yadhira Carrillo fue liberado ayer en la tarde. Pero es importante destacar que estará bajo libertad condicional y por esta razón deberá cumplir con ciertas condiciones.

Mezcalent, ha reportado que el abogado, quien consiguió su libertad condicional gracias a los problemas de salud que enfrentó en los últimos años, tendrá que utilizar un brazalete electrónico en la muñeca, quedarse obligatoriamente en México y acudir cada semana a firmar al reclusorio.

Vale agregar que para el cierre de esta nota, ni Yadhira ni Lety Calderón, exesposa del empresario y madre de sus dos hijos, no se han pronunciado al respecto.

La salud de Yadhira Carrillo también se vio afectada por este problema

La esposa de Juan Collado, Yadhira Carrillo, ha acompañado a su esposo en este duro proceso. Durante cuatro años la prensa la captó durante sus visitas a la cárcel, en donde siempre se mostró positiva, esperanzada. Pero todo este drama de la vida real le ha pasado factura no sólo al empresario, sino también a la actriz quien vio cómo su salud mermaba.

Durante una de sus acostumbradas visitas al reclusorio, la nacida en Aguascalientes se sinceró con la prensa, según destacó el portal de Mezcalent, hace algunos meses atrás, en donde ésta reveló que a raíz del problema legal del ex de Leticia Calderón se volvió hipertensa y agregó que todos los días sufre jaquecas.

“No estoy muy bien”, dijo para aquél entonces. “A raíz de todo esto llegó la presión alta y yo era de presión baja. Me duele mucho la cabeza, es un tema súper pesado, muy difícil. Si me ven cerrado este ojo, perdón, traigo muy alta la presión en este momento, pero ya me tomé mi medicamento”.

