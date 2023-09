Lina Santos dice no guardarle rencor a Aracely Arámbula y revela cómo le cambió la vida haber dejado de caminar, por cuatro años

Lina Santos busca regresar a la actuación tras varios años de ausencia y afirma que ya no guarda rencor a Aracely Arámbula, a quien en su momento señaló como la culpable de su divorcio de Erwin Godínez.

“¡Ya quedó olvidado! Estás hablando de hace 20 años ¡imagínate! Parece que fue ayer, pero sí fue ayer del pasado, pero yo ahorita estoy contenta como estoy, contenta con los resultados que he tenido hasta la fecha, con todo lo que he hecho y lo he hecho con todo el amor y todo el cariño, y qué mejor satisfacción para mí ver a mis hijos bien”.

La mexicana tuvo que alejarse del medio artístico al sufrir un fuerte accidente, por lo que decidió aprender el manejo de su hotel y enfocarse en sus hijos, Hidekel y Niereh.

“Me caí de las escaleras de dos pisos. A ese accidente tuve que estar viendo muchos doctores en Estados Unidos, tuve cuatro años prácticamente en silla de ruedas, recuperándome del accidente con terapia y todo lo que tuve que hacer, y es cuando se toma la decisión, que dije ‘me quedo para aprender el negocio’.

“Mis hijos fueron creciendo, fueron haciendo su vida en Estados Unidos y pues, ya me quedé allá”.

Lina reconoce que ha disfrutado estar al frente de su negocio, donde le pasa de todo, como cuando salvó a unos niños que habían sido raptados.

“He tenido muchas historias que platicar, por ejemplo, obviamente he tenido gente que ha muerto en el hotel.

“Llegó un señor con tres niños y no sé, sentí al señor un poco nervioso, pues uno es actriz, uno tiene ese feeling, uno siente y dije ‘algo no está bien’.

“Ya, le doy la habitación. Y le marco a mi mamá y le dije ‘ay mamá, vas a decir que estoy loca pero a mí se me hace que estos tres niñitos son robados’. Y me responde ‘¡ay, Lina cómo! ¿por qué me dices eso?’, total que por si sí o por si no, me dijo ‘¡llámale a la policía!’.

“Y yo le hablé a la policía y efectivamente, el viejo feo ese se había robado a los niños. Gracias a Dios los pudimos salvar”.

Sigue Leyendo más de Aracely Arámbula aquí:

· Lili Estefan fija posición en la polémica entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

· Myrka Dellanos afirma que su ex Luis Miguel paga la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula

· Raúl de Molina reaccionó a las declaraciones de Aracely Arámbula: “Tiene los pantalones bien puestos”