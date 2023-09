Lili Estefan fija posición en la polémica entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

La polémica entre Aracely Arámbula y Luis Miguel suma una nueva opinión: la presentadora de televisión Lili Estefan no duda en dar su opinión en medio de la controversia que envuelve al famoso cantante y a la actriz mexicana.

¿Qué sucede? Que Arámbula decide hablar sobre el padre de sus hijos y confiesa que el ‘Sol de México’ no está presente en la vida de sus hijos.

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien“, dice la actriz.

Además, asegura que ella no necesita dinero para mantener a sus hijos y destaca que espera que ojalá Luis Miguel tenga la consciencia de ver a sus hijos. “Mi puerta siempre está abierta… Él tiene que tener más acercamiento con ellos”, destaca la famosa actriz mexicana.

¿Qué opina Lili Estefan?

En ‘El Gordo y La Flaca’ conversaron del tema. Raúl de Molina asegura que nunca en su vida ha visto a alguien hablar de Luis Miguel de esta manera.

“El tiempo pasa y nadie entiende cómo Luis Miguel no reacciona. Como el corazón de él no dice ‘Dios mío ¿qué estará pasando con la vida de mis hijos? ¿Me necesitan? ¿Necesitan mi consejo?”, es parte de lo que dice la presentadora de televisión.

Estefan también destaca que Arámbula se ha quedado callada por mucho tiempo y que tiene toda la razón en manifestar toda su inconformidad con el padre de sus hijos.

“Como madre ver a esos dos niños hacerte preguntas qué tú no le puedes contestar… ¿Qué les dices del padre cuando te preguntan?”, dice Estefan al conversar con Raúl de Molina.

