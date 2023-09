Dayanara Torres reaparece en Instagram vestida de blanco tras anunciar que volvió a la soltería

La puertorriqueña Dayanara Torres el pasado sábado sorprendió a sus seguidores de la red social de la camarita, y es que subió una galería de fotos de lo que se encontraba haciendo y parece que la estaba pasando muy bien, al tiempo que su vestido blanco hizo que resaltara su figura, pues luce bastante conservada a sus 48 años.

La Miss Universo 1993 se robó la atención de los usuarios debido a que con su belleza más de uno quedó cautivado por como se veía, mientras que algunos creen que así le estaría dando la bienvenida a su soltería, aunque una fuente cercana a People en Español les dijo que aparentemente ellos estaban separados desde julio, mes donde ofreció una entrevista a ‘Despierta América’, donde habló de lo que era su relación con Gama.

Torres aseguró que Marcelo Gama le daba “paz”

“Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán detrás de él, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz”, le dijo a Astrid Herrera en exclusiva para ‘Despierta América’.

Dayanara Torres comunica su regreso a la soltería

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida veo las relaciones de otra manera, si no son pare siempre son para enseñar… Siempre agradeceré los momentos hermosos que vivimos”, comenzó escribió en las historias de la red social de la camarita.

Dayanara Torres a sus 48 años vuelve a estar soltera. / Foto: Mezcalent.

“Las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí y aunque ya no estamos juntos, el respeto y admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido”, dijo Torres, mientras que al fondo se apreció una foto de ella con una sonrisa en su rostro.

