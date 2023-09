Francisca revela si le gustaría o no tener un tercer hijo

Francisca está viviendo su segundo embarazo de una manera muy abierta con el público que desde hace tantos años la sigue y la apoya. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ ha compartido muchos de los detalles de este momento de su vida y a través de las preguntas en Instagram ha sido una de esas maneras de contar su embarazo.

En esta oportunidad ella abre una caja de preguntas y muchas fueron las que llegaron por parte de los internautas. Una de las preguntas que Francisca decide responder tiene que ver con la posibilidad de vivir un tercer embarazo.

La dominicana no está cerrada a la idea de ampliar su familia a 5 integrantes, pero en principio quiere ver la manera en la que procede este segundo embarazo. “A ver cómo me va con este bebé, pero si me encantaría un tercero”, es lo que dice al responder a un internauta interesado en saber si tiene en planes traer más hijos al mundo.

La pareja hace unos días reveló el sexo del bebé que están esperando: un varón. El hecho fue durante una transmisión más que especial en ‘Despierta América’ junto a los presentadores y así poder compartirlo con los televidentes.

Sobre como reaccionó su esposo ante esta noticia, Francisca dijo:

“Francesco reaccionó muy bien también. Dijo: ‘otro varoncito, un mejor amigo para Gennaro’… Es un compañerito de vida. En el fondo a él le hubiera gustado mucho tener una niña, una princesa, pero obviamente está feliz con la llegada de este príncipe hermoso a nuestra casa”, destaca la presentadora dominicana y ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Sigue leyendo: