¿Qué dijo Francesco Zampogna, el esposo de Francisca, al conocer que tendrán otro varón?

Francisca ha sido muy abierta en contarle a su público muchos de los detalles de su embarazo. La presentadora dominicana de ‘Despierta América‘ tras haberse conocido que su bebé es un varón resalta mucho de lo que vive en este momento y hasta cuenta la manera en la que su esposo, Francesco Zampogna, reacciona ante esta revelación de sexo.

En una entrevista a ‘People en español’ la dominicana cuenta que así como ella, Francesco reacciona de la mejor manera al saber que su segundo hijo también será un niño que en febrero de 2024 llegará al mundo para hacerle compañía a Gennaro, su primer bebé.

“Francesco reaccionó muy bien también. Dijo: ‘otro varoncito, un mejor amigo para Gennaro’… Es un compañerito de vida. En el fondo a él le hubiera gustado mucho tener una niña, una princesa, pero obviamente está feliz con la llegada de este príncipe hermoso a nuestra casa”, destaca la presentadora dominicana y ganadora de Nuestra Belleza Latina.

¿Cómo se ha sentido Francisca?

En la misma entrevista la dominicana resalta que en este embarazo se ha sentido mucho mejor que en el embarazo que tuvo con Gennaro.

“En mi primer embarazo no me sentía para nada bien, tuve muchos malestares. En esta ocasión me siento tranquila, me siento bien, en paz, me siento plena”, dice.

Francisca asegura también que se siente muy afortunada y honrada de poder dar vida. “Me siento muy bendecida porque el embarazo es un milagro… Otro varón me hace mucha ilusión”, dice también.

