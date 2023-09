Myrka Dellanos se queja tras decir que Aracely Arámbula llamó para pedir que no hable de sus hijos

Desde hace una semana se vienen presentando algunas diferencias entre Aracely Arámbula y Myrka Dellanos, hecho que se registra debido a que la actriz mexicana ha manifestado como vendría siendo la relación de sus hijos con su padre Luis Miguel.

A su vez, la conductora de ‘La Mesa Caliente‘ en diversas ocasiones ha defendido a ‘El Sol de México’, a tal punto que mencionó que él se ha hecho responsable de pagar la manutención, aunque parece que no sería del todo cierto.

Ahora surge una nueva polémica entre ambas figuras del mundo del entretenimiento, y es que en el programa que transmiten a través de la pantalla de Telemundo, Myrka ha expuesto su posición ante lo que vienen siendo las declaraciones de la también cantante mexicana.

La mexicana Aracely Arámbula habría realizado una petición en Telemundo. / Foto: Mezcalent.

La presentadora de televisión explicó que Arámbula realizó una llamada al equipo de trabajo del programa en el que ella se encuentra, esto con el fin de solicitar Dellanos no hable más de ella, así como tampoco de sus pequeños, quienes además son menores de edad.

“Ella llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos. Ustedes están hablando, pero ella les dijo que yo no puedo”, fueron las palabras que les mencionó a sus compañeras de trabajo Aylín Mujica y a la costarricense Verónica Bastos.

“Claro, no se va a ofender porque hablan a favor de ella”, añadió, al tiempo que se mostró un poco incómoda por la situación. Además, dijo: “Pero yo soy periodista y como periodista quiero mostrar la otra parte de la historia. De la de mi amiga. Y no puedo, porque no quiere que nombre a sus niños“.

La conductora Myrka Dellanos ha opinado en diversas oportunidades sobre la situación entre los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel. / Foto: Mezcalent.

¿Qué fue lo que dijo Myrka Dellanos?

“Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, dijo la presentadora en ‘La Mesa Caliente’.

Sigue leyendo:

· Abogado de Aracely Arámbula desmiente a Myrka Dellanos tras afirmar que Luis Miguel no pagó la pensión de sus hijos

· Aracely Arámbula lanza una indirecta que podría ser para Myrka Dellanos por defender a Luis Miguel

· Myrka Dellanos afirma que su ex Luis Miguel paga la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula