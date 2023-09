¿Crudos o cocidos? Secretos que no conocías de 7 alimentos que mejorarán tu salud

Hay alimentos muy comunes en la cocina que son verdaderos remedios naturales por su composición y la cantidad de nutrientes que contiene, pero también es importante la manera como los consumimos para potenciar los beneficios que tienen para la salud.

Para aprovechar esos beneficios al máximo y potenciar las propiedades de los alimentos, el doctor Nicolás Veller, coautor del libro “El superponer de los alimentos”, explica las formas de aprovechar al máximo 7 alimentos.

Se trata de alimentos que pueden sanar el cuerpo, ayudando a prevenir y combatir las enfermedades que más muertes e incapacidades causan, indica Veller.

La forma de comer los alimentos para potenciar las sustancias que contienen puede ayudar a sanar “desde problemas del metabolismo, grasa en el hígado, ataques cardíacos, cáncer, infecciones por hongos, hasta fatiga, dolor crónico y problemas de salud mental”.

La manera de comer los alimentos influye en cómo los absorbe el cuerpo

El doctor Veller explica que hay evidencia científica que indica que un factor común es la inflamación crónica, y hay alimentos que influyen en la mejora de esta condición.

Brócoli

La mejor forma de aprovechar los nutrientes del brócoli es comerlo crudo o cocinándolos al vapor Crédito: Shutterstock

El brócoli, y otros alimentos crucíferos como la coliflor y la col de Bruselas, tiene efectos medicinales por su principio activo, el sulforafano que tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas.

De acuerdo a diferentes investigaciones científicas publicadas por la National Library of Medicine, tienen la capacidad de prevenir y combatir el cáncer de próstata, de colon, linfomas, tumores, así como combatir infecciones por bacterias.

Al consumir brócolis crudos se activan 10 veces más las propiedades del sulforafano, que cuando se consume cocido, pues al cocinarlos, aunque sea por pocos minutos, se inactiva una sustancia vital para el principio activo.

Hay tres formas de sacarle provecho al sulforafano del brócoli: cortarlos 40 minutos antes de cocinarlos para que sus jugos se mezcle y el sulforafano se active antes de cocinarlos.

La forma más recomendable de cocinarlos es al vapor, y por un tiempo no mayor a los 3 o 4 minutos, para que queden con el color verde brillante y no con el oscuro y opaco.

También se pueden agregar trozos de brócolis crudos a los ya cocidos para que se mezclen los jugos y se active el sulforafano.

Otra manera de sacarle provecho al principio activo, es, una vez cocinados los brócolis, agregarles polvo de mostaza, que a su vez contiene una sustancia que multiplica por cuatro la activación y absorción de sulforafano.

Aguacate

El aguacate es una fuente de antioxidantes Crédito: Shutterstock

El aguacate es uno de los mejores frutos que se puede comer por la cantidad de vitaminas y nutrientes que contienen, combate la inflamación crónica, ayuda a adelgazar, previene los derrames y ataques cardiacos.

La pulpa verde más oscura cercana a la cáscara es la que tiene mayores nutrientes y vitaminas, por eso se recomienda comerla, y no solamente la pulpa amarilla.

Ajo

Agregar ajo a tus comidas puede agregar más que sabor a tus comidas. Crédito: Shutterstock

El ajo para que tenga efectos en el organismo se recomienda triturarlo, machacarlo o cortarlo dos o tres minutos antes de consumirlo, que los jugos se mezclen y potencien el principio activo, la alicina que tiene poder antioxidante y antinflamatorio

En caso de no tolerar el ajo crudo, también se puede hornear, entre 3 y 2 minutos, a no más de 60 grasos con un chorrito de aceite para no cortar los beneficios medicinales, explicar Veller.

Tomate

Foto: Rauf Allahverdiyev/Pexels Crédito: Rauf Allahverdiyev | Pexels

El tomate está lleno de nutrientes, con un principio activo, el licopeno, que es una sustancia poderosa para combatir ataques cardiacos, derrames, presión alta, diabetes, inflamación crónica.

El secreto del tomate está en que el licopeno está en la piel y en la pulpa que está cerca de la piel, por esta razón se recomienda comer el tomate completo. Además, cuando se cocina el tomate se potencian sus propiedades y como dato adicional, explicar Veller que el licopeno se absorbe mejor cuando se mezcla con grasas, por ejemplo el aguacate o aceite de oliva.

Cúrcuma

La curcumina, el principal ingrediente activo de la cúrcuma, tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Crédito: Shutterstock

Esta especia tiene gran valor nutricional y tiene propiedades analgésicas, combate dolores crónicos, articulaciones inflamadas, según investigaciones científicas.

La cúrcuma puede ser un sustituto de la sal, pero para que se absorba mejor en el intestino es necesario agregar una pizca de pimienta que potencia en 2000% sus efectos.

Laurel

El té de laurel es usado como remedio casero para aliviar malestares estomacales y espasmos Crédito: Shutterstock

Esta planta contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, y para poder obtener sus beneficios se debe consumir las hojas, picadas, machacadas o molidas. Se puede agregar al final de las comidas molido como si fuera sal.

También se puede beber la infusión de laurel que se prepara con una o dos hojas secas, en 250 mililitros de agua caliente, y dejarlo 10 minutos y beber hasta dos tazas al día.

Huevo

El huevo es una buena fuente de proteínas y aminoácidos Crédito: Shutterstock

Las proteínas y nutrientes del huevo son las mismas, independientemente de su color, sea blanco o colorados.

Para aprovechar los beneficios nutricionales del huevo se recomienda comerlo cocido, en vez de crudo.

De acuerdo es estudios científicos, comer entre 2 y tres huevos al día ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos, reducir los riesgos de infartos, ataques cardiacos y derrames cerebrales, por contener vitaminas y grasas saludables.

Explica el doctor Veller que el mejor huevo, es el de campo, el que pusieron las gallinas que crecieron alimentándose en la naturaleza, pues tiene más omega-3.

La mejor forma de comer huevos es cocinándolo entre 11 y 12 minutos, tiempo necesario para que se transformen sus proteínas para ser mejor absorbidas por el cuerpo.

Guacamole antiinflamatorio

El aguacate es una fuente de antioxidantes Crédito: Shutterstock

El especialista recomienda comer una vez a la semana un guacamole, que llama antiinflamatorio con medio aguacate, ajo machacado, tomate con piel, cúrcuma y pimienta y es una forma de comer varios ingredientes juntos.

Sigue leyendo:

. ¿Se te pasó la mano de picante?, tres trucos para solucionarlo

. Hacks para conservar las fresas por más tiempo

. Lleva las manzanas horneadas a un siguiente nivel con estos trucos

.