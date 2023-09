Hombre “extremadamente peligroso” acusado de matar a una empresaria tecnológica de Baltimore es buscado por la policía

La policía de Baltimore, en Maryland, está tras la pista de un hombre “extremadamente peligroso” acusado de matar a Pava LaPere, de 26 años, quien fue directora ejecutiva de tecnología y cofundadora de la startup EcoMap Technologies, al ser hallada sin vida en un apartamento el lunes.

El sujeto, identificado como Jason Dean Billingsley, de 32 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, agresión y otros delitos, según informó el martes el comisionado interino de la policía de Baltimore, Richard Worley.

Los investigadores creen que Billingsley aún se encuentra en el área de Baltimore, y pidieron a cualquier persona que tenga información sobre él o su ubicación a llamar al 911 de inmediato, agregó Worley.

“Este individuo matará y violará”, alertó Worley, quien citó los antecedentes penales del sospechoso. “Hará todo lo posible para causar daño”.

Por su parte, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo que considera a Billingsley “extremadamente peligroso”.

Billingsley viene de declararse culpable de agresión en primer grado en 2009 y de agresión en segundo grado en 2011, según registros judiciales. Se declaró además culpable de un delito sexual en primer grado en 2015, y fue sentenciado a 30 años de prisión, de los cuales ya cumplió 16 meses. El sospechoso salió de prisión en octubre de 2022.

El Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland dijo en un comunicado que Billingsley no había sido puesto en libertad condicional, pero fue puesto en libertad “bajo supervisión obligatoria, según lo exige el estatuto”, informó The New York Times.

Desde que salió de prisión, el sujeto ha sido registrado como delincuente sexual en la base de datos de Maryland.

Worley también precisó que Billingsley es sospechoso en al menos otro caso, pero no dio más detalles.

Entretanto, la empresaria LaPere, que figuraba en la lista Forbes de 30 menores de 30 de este año por su impacto social, había sido reportada como desaparecida el lunes por la mañana, según las autoridades.

Pero horas después, la policía acudió a un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, donde la mujer fue hallada con una herida contusa en la cabeza, apuntó Worley.

El edificio donde fue hallada tenía medidas de seguridad que habrían requerido que alguien “dejara entrar al (sospechoso) al edificio”, dijo Worley.

Con información de CNN

