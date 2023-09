Yailin “la más viral”, ex de Anuel AA, estrena nuevo look

Nueva canción y ahora nuevo look. La cantante y bailarina dominicana Yailin ‘la más viral’ aparece nuevamente en redes sociales y presume que ahora tiene un nuevo color y corte de cabello.

A través de las historias de su cuenta de Instagram la dominicana publica un video en el que su pelo plateado y por encima de los hombros es protagonista al promocionar su más reciente tema musical llamado ‘Mía’, el cual está dedicado a su hija Cattleya quien es protagonista del video musical.

Yailin ‘la más viral’ se ha caracterizado mucho por el uso de diversas pelucas que hacen variar su look de un momento a otro, pero por una larga temporada ella mantuvo el color negro como principal en su cabello.

Yailin muestra a Cattleya

Yailin ‘la más viral’ decidió mostrar a su hija con Anuel AA por primera vez en este video musical de ‘Mía’, en el cual también vemos a la bebé compartiendo momentos junto a Tekashi 6ix9ine, con quien la dominicana mantiene una relación muy cercana.

La joven cantante y bailarina ha sido duramente criticada por utilizar a su hija como ‘estrategia’ en este video.

“Dale gracias a su papá porque si no fuera por él ni en la esquina estuvieras”, “Usar la nena como marketing no fue una jugada inteligente, la familia no se usa para crear números, la familia se cuida”, “La supiste hacer porque donde hagas el video sin tu hija no llega ni número 10, dale gracias a Anuel”, “Estrategia de marketing, ella no es que canta woooo, pero sí supo como tener a la gente ahí a la espera para poder ver a la niña”, “Hiciste marketing con tu hija” y “Tú ni cantas, puro marketing usando a la bebé” son parte de esos mensajes que le han dejado los internautas en una de sus publicaciones de Instagram.

