Aumento en cupones de alimentos SNAP a partir del 1 de octubre: ¿cómo se determina la cantidad del incremento?

El aumento a partir de la próxima semana en los cheques del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mejor conocido como “cupones de alimentos”, responde a un ajuste del llamado “Thrifty Food Plan” (Plan económico de alimentos “Thrifty”).

El cambio es resultado de la actualización que realiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del plan para ajustarlo al costo de vida (COLA) o la cantidad de dinero que necesitan las personas para mantener un nivel de vida básico.

El Plan económico de alimentos Thrifty es usado para determinar las cantidades de beneficios SNAP que varían dependiendo el tamaño del hogar. “Por ley, el costo de ‘Thrifty Food Plan’ en junio establece el beneficio máximo de SNAP para un hogar de cuatro personas para el próximo año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre)”, detalla el USDA en su página web.

En resumen, por ley federal el costo del Plan económico de alimentos Thrifty en junio sirve como base para establecer las asignaciones máximas de SNAP en el siguiente año fiscal que empieza cada 1 de octubre.

“USDA determina la cantidad de beneficios máxima de SNAP para otros tamaños de hogares usando una formula que se adjusta al hecho de que cuesta más por persona alimentar a un hogar más pequeño que uno más grande. Las cantidades máximas de beneficios en un hogar y la información de cómo los beneficios SNAP en un hogar son calculados se basan en la cantidad de beneficio máximo que puede ser hallada en la página web de Elegibilidad a SNAP”, precisa la agencia.

En el 2021, el USDA reevaluó el Thrifty Food Plan para que reflejara datos actualizados sobre el precio de los alimentos, la composición de los mismos y los patrones de consumo. La evaluación también consideró los modelos de las Guías dietéticas para estadounidenses (2020-2025).

Según estipula la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018 o Ley Agrícola, la USDA debe reevaluar el Plan económico de alimentos Thrifty cada cinco años. Tras la evaluación del 2021, la próxima será en el 2026.

“Los métodos usados para reevaluar el Plan económico de alimentos Thrifty en una revisión por pares por expertos en la materia de otras agencias de USDA. Plan económico de alimentos Thifty de 2021 reemplaza el plan del 2006 y es el primero en una serie de actualizaciones periódicas planificadas”, explican desde el sitio web de la agencia.

Para los residentes de estados como Alaska y Hawái, se hacen ajustes de costos separados como parte del plan. En el caso de territorios como Puerto Rico, la USDA encomendó el estudio “Measuring the Cost of a Thrifty Food Plan in Puerto Rico”, también en el 2021.

Cabe señalar que los ciudadanos estadounidenses en la isla caribeña reciben una cantidad menor de fondos de ayuda alimentaria a través del programa local PAN (Programa de Asistencia Nutricional).

Actualmente, se debate en el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de que la isla participe en igualdad de condiciones con los estados en la asignación de fondos SNAP.

A partir de la próxima semana, los beneficiarios del programa verán un incremento en sus cheques. La cantidad del alza dependerá del número de personas en el hogar. Pero los montos máximos mensuales fluctúan entre $291 dólares y $1,751 dólares.

Nuevos requisitos laborales para elegibilidad SNAP a partir del 1 de octubre

El 1 de octubre también entran en vigor nuevos requisitos laborales para elegibilidad a SNAP en virtud de Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en el verano en el Congreso federal.

Desde el 1 de septiembre empezaron a aumentar las franjas de edad para los adultos físicamente aptos para trabajar que no tengan dependientes (ABAWD) y que soliciten SNAP. Ese día, la edad aumentó hasta los 50.

Lo anterior significa que ahora más potenciales beneficiarios de SNAP deben probar que trabajan al menos 80 horas al mes o que están inscritos en un programa de educación o capacitación laboral para recibir los fondos para alimentos. Si no demuestran lo anterior, solo podrán recibir asignaciones por tres meses en un periodo de 36 meses o tres años.

El 1 de octubre, la franja de edad aumentará de 18-50 años a 18-52 años.

