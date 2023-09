Imágenes desde un dron muestran tercera mansión comprada por Edwin Castro en California con parte de los $2,000 millones del Powerball

Imágenes tomadas desde un dron muestran la tercera mansión que recientemente adquirió Edwin Castro en California con parte de los $2,000 millones de dólares del Powerball que reclamó a principios de este año.

Cajas en el interior de la mansión en Beverly Hills serían la prueba de que Castro se ha empezado a mudar al espacio de más de $45 millones.

La vivienda de siete habitaciones ubicada en Bel-Air destaca de las otras dos; la de Altadena, que costó unos $4 millones, y la de Hollywood Hills valorada en $25.5 millones. Ambas fueron adquiridas en marzo pasado.

La vivienda fue diseñada por el cirujano Alex Kadavi en asociación con Ali Rad Design Group.

Las imágenes del avión no tripulado obtenidas por The U.S. Sun muestran la piscina infinita (infinity pool) desde donde se puede ver de manera panorámica la ciudad de Los Ángeles y Century City.

Adicional, se aprecia la grama cortada y un camino de piedras hacia una terraza de cristal del piso al techo en la parte trasera de la mansión y un ascensor totalmente del mismo material en el lado derecho.

La propiedad además cuenta con un camino de entrada asfaltado y la puerta del garaje en la subsección derecha.

En el interior, hay espacio para varios coches.

A continuación imágenes previas de la mansión que circularon en medios locales:

Cabe señalar que, en abril pasado, Castro fue sorprendido en el exterior de un banco Chase de Los Ángeles a bordo de un Porsche 911 blanco estilo “vintage” que habría adquirido también con la fortuna.

Castro terminó quedándose con unos $628.5 millones del premio mayor correspondiente al sorteo del 8 de noviembre pasado debido a lo que tuvo que pagar en impuestos federales.

Contrario a las recomendaciones de expertos financieros, Castro no ha perdido oportunidad para invertir inmediatamente el dinero y exponerse públicamente.

La compra de las viviendas las realizó en menos de un año de haber reclamado el premio.

Castro fue anunciado como ganador del máximo premio en la historia de juegos de lotería en Estados Unidos el pasado 14 de febrero.

Actualmente, es centro de una demanda civil que se litiga en la Corte de Alhambra en la que José Rivera lo señala por haber cobrado el premio del boleto que supuestamente él compró y le corresponde.

Sigue leyendo:

Caso Edwin Castro: es casi “imposible” probar robo de boleto premiado con los $2,000 millones del Powerball en California, considera abogada

¿Quién es Urachi F. Romero, el hombre al que acusan de robar el boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball que cobró Edwin Castro?

Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, ha adquirido tres mansiones en menos de un año