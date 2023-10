El mexicano Sergio “Checo” Pérez reconoció la labor de Max Verstappen en Red Bull: “Está piloteando a un nivel que yo no había visto”

El mexicano Sergio “Checo” Pérez se sinceró sobre la realidad del equipo Red Bull. En una intervención en el segmento “True Driver” de DAZN F1, el mexicano dio su opinión sobre la actualidad de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, explicando también lo que significa ser compañero de equipo del neerlandés Max Verstappen.

“Checo” Pérez expresó su respeto y admiración hacia Verstappen, asegurando que el próximo campeón del Mundial de Fórmula 1 “está piloteando a un nivel que yo no había visto desde que estoy aquí. No comete errores y realmente va al límite todo el tiempo”.

“Creo que el nivel de Max Verstappen se ha mantenido ahí y yo no he podido. Han habido momentos duros. No es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil”, expresó el mexicano sobre compartir equipo con el neerlandés.

Verstappen podría obtener el título de Campeón Mundial de Pilotos en la Fórmula 1 durante este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. A 177 puntos de Verstappen, “Checo” Pérez debe luchar por mantenerse en el segundo lugar del campeonato, con el legendario español Fernando Alonso pisándole los talones.

Por otro lado el mexicano se lamentó de los errores que tuvo durante la temporada, pero que “cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosa, y creo que lo más importante es que no dejes de aprender”.

“Hay errores que has tenido y que sigues teniendo, y que hay que aprender de ellos”, sentenció el tapatío.

