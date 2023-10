Daniel Arenas dejó a Maripily Rivera en shock al decirle: “Para mí lo sexy es no saber qué hay debajo”

Hoy el programa matutino de Telemundo abrió el debate que existe sobre las publicaciones sexis o subidas de tono que muchas celebridades optan por hacer en sus redes sociales. Para hablar sobre el tema, la producción contó con la participación de La Materialista y Maripily Rivera, quienes compartieron su postura y opinión junto al resto de conductores de “Hoy Día”.

Tanto Maripily como La Materialista sostuvieron que ser sexy es parte de su naturaleza. Y ambas explicaron que sus parejas las conocieron siendo así, razón por la cual ellos ya conocen sus formas de ser y sus gustos.

Ninguna de las dos considera que les haya perjudicado poseer la imagen que tienen, ya que muchos comentarios de personas que las siguen aseguran que ellas son en alguna medida modelos motivacionales. La Materialista incluso afirmó que el 50/51 % de sus seguidores son mujeres.

La especialista Jennifer Flores, psicóloga y coach de pareja asegura que las hombres cuyas parejas sean como estas dos celebridades, si bien tienen derecho a decir qué les gusta o les parece, cuando lo hagan deben hacerlo con todo el respeto posible, porque cada persona es libre. Deben ser conscientes que este tipo de situaciones pueden generar desavenencias en la pareja.

El consejo de Flores está no sólo en la conversación, sino en el uso de las palabras y en el hacerle ver a la pareja que se entiende su malestar, pero que debe aprender a manejarlo porque más allá de que ser sexy esté arraigado en su forma de ser, ellas también monetizan con este tipo de contenido.

Después de esta intervención surgieron los comentarios de Daniel Arenas, los cuales han recibido el apoyo general del público tanto en redes sociales como en YouTube. El actor y famoso protagonista de telenovelas quiso hablar y dijo que esta era su humilde opinión: “Estoy de acuerdo con lo que dice Maripily y La Materialista, así son y uno tiene que respetarlo y cuando a uno le gusta una mujer, la corteja y ya está con ella tiene que respetar eso”.

Pero Daniel acotó que a él personalmente le gusta no saber qué hay debajo de la ropa de una mujer, sobre todo porque él se considera a sí mismo más pudoroso: “Hay quienes somos más pudorosos y consideramos que lo sexy es no mostrar. Yo soy así, yo siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexy es no saber qué hay debajo”.

Maripily no sólo se quedó perpleja ante la aseveración del conductor sino que le hizo ver que no le creía. A lo que Daniel, siempre con respeto, le hizo ver que él no tenía porqué mentirle.

