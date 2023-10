Javier Aguirre lanzó dura crítica a la organización del Mundial 2030: “Es una mier... no me gusta”

El técnico mexicano Javier Aguirre, habló en rueda de prensa después del partido que su equipo el Mallorca igualó 1-1 ante el Valencia y donde expresó su opinión acerca de que en el Mundial 2030 haya tantos países involucrados.

“Qué barbaridad. No pues a volar porque siempre voy a los mundiales, ya llevo como 10 o 12. Vamos a volar a Argentina, luego volveremos para España, iremos a Marruecos eh…es una mier…, no me gusta”, dijo en primer lugar.

Aguirre siempre se ha caracterizado por decir las cosas alto y claro, y en una semana donde la FIFA ha decido que el Mundial lo organizará España junto a cinco sedes distintas, su opinión como hombre de fútbol experimentado ha cobrado especial importancia.

El DT mexicano fue rotundo a la hora de responder a la pregunta de qué le parece que la primera Copa del Mundo vaya a jugarse en tres continentes diferentes (Asia, Europa y América).

“Yo no sé… ya Estados Unidos 94 me parecía este… te tocaba jugar en Nueva York y luego volabas a Pasadena, California… mamita querida. Luego nos ensartaron… bueno ahora hay tres sedes en el siguiente Mundial con Canadá, México y Estados Unidos”, expresó el mexicano.

“Ya dos nos parecía un exceso, pero claro si fuera aquí en Europa, yo que sé, o en España y en Marruecos, pero lo de la inauguración allá me parece”, concluyó.

🔜 ¿Qué opina Javier Aguirre del Mundial 2030?



🤣 "A volar… Es una mier**, no me gusta". pic.twitter.com/NSafcX571a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2023

Mallorca sigue sin ganar en casa

“Queríamos ganar, desde luego, pero vistas las circunstancias del partido el empate es justo. Ellos fueron mejores en la primera parte; nosotros en la segunda y su portero (Giorgi Mamardashvili) sacó unas manos muy buenas. El resultado es el que es“, expuso sobre la igualdad del Mallorca.

Preguntado por el posible penalti no señalado por un agarrón a Hugo Duro, el técnico de los mallorquinistas respondió: “No soy especialista para decidir si fue penalti o no. No me meto en esos temas. Los árbitros tienen una buena herramienta con el VAR; además con Muriqi hubo una jugada muy similar en la que lo jalan, lo agarran”.

Aguirre restó importancia a sus conversaciones con el cuarto árbitro durante algunas fases del partido. “No nos peleamos, me decía que no me saliera de mi zona. Somos amiguetes y nos conocemos mucho desde hace muchos años”, explicó.

