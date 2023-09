Luis Rubiales se vuelve a defender de la polémica: “Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota”

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, se ha vuelto a defender de la polémica generada por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la final de Mundial Femenino y recordó que en su momento, la jugadora restó importancia a lo ocurrido calificando la acción como “espontánea”.

“Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota. Yo la he escuchado decirlo. ¿Si miente? No voy a responder a eso, pero tienes una radio, puedes escucharla y opinar”, expresó Rubiales en una entrevista concedida al periodista británico Piers Morgan, que marcó su reaparición ante los medios de comunicación.

Asimismo, el exmandatario del fútbol español fue preguntado por el gestó que hizo luego del final del partido que le dio el campeonato a España, cuando se agarró sus partes íntimas en las gradas, estando junto a otras autoridades del fútbol internacional.

“Este gesto me produce más vergüenza (que el beso). No hay excusas. En España, tenemos una expresión que es ‘ole tus huevos’ u ‘ole tus ovarios’. Esta expresión significa ‘bravo, bien hecho”, explicó.

Durante la entrevista también se mostraron fragmentos del video en el que la jugadoras bromearon sobre el beso en el autobús de la selección. “Escucho los cánticos de ‘beso, beso, beso’ y ‘presi, presi, presi’. Me daba un poco de vergüenza y dije ‘vuelvo a mi sitio. Yo no voy a ir por ahí dando besos”, contó.

“Quiero leer un mensaje de una persona que estaba en el bus. Una persona del ‘staff’, 3 días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido y eso es también gracias a tí. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho”, reveló.

Preguntado por la investigación que abrió la FIFA sobre el caso del beso, indicó que “el proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender”.

