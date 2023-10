Hombre con espadas y máscara murió al enfrentar a la policía en su casa en Nueva York

Alan Weber, hombre de 54 años, murió al ser baleado en su casa al supuestamente enfrentar a la policía armado con dos espadas y luciendo una máscara de esgrima en Long Island (NY).

Según el Departamento de Policía del condado Suffolk, se recibió una llamada a 911 alrededor de las 9 p.m. del martes sobre un hombre actuando violentamente en su casa en Mander Lane, Elwood.

Weber supuestamente se negó a salir de su casa y estaba gritando y rompiendo cosas dentro, dijo la policía a Pix11. Cuando los agentes entraron en la residencia el sospechoso al parecer se les acercó empuñando dos espadas y portando una máscara de esgrima. Un oficial disparó varias veces e hirió a Weber. Lo llevaron al hospital, donde fue declarado muerto.

Según el comisionado de policía Rodney Harrison, Weber no obedeció las órdenes de soltar las espadas y un oficial le disparó una pistola paralizante, pero no tuvo ningún efecto. “Siento que los oficiales no tuvieron otra opción que usar lo que tenían que usar para detener la amenaza”, afirmó Harrison, citado por Associated Press.

Agregó que él había revisado el video de la cámara corporal de los oficiales y “en este momento creo que es un tiroteo justificado”. Las autoridades estatales y locales están investigando. La fiscalía general del estado Nueva York participa en la pesquisa como sucede cuando un oficial está involucrado en el deceso de un sospechoso.

No se informó si había más ocupantes en el hogar. Los vecinos dijeron que habían llamado a la policía ese mismo día cuando Weber corría hacia casas cercanas, tratando de abrir puertas y llevarse el correo. La policía respondió pero no lo detuvo, afirmaron.

En agosto Erik Durán, sargento de la policía de Nueva York (NYPD), fue suspendido sin goce de sueldo después de que al parecer arrojó un objeto a un sospechoso que huía en una motocicleta, provocando que se cayera fatalmente en El Bronx.

En julio la muerte de Jarrell Garris, un hombre de 37 años que estaba en libertad supervisada, fue declarada un homicidio, días después de que fuese baleado por la policía en un confuso incidente en New Rochelle (NY). Según su familia, Garris padecía de esquizofrenia. Un video de cámara corporal del fatal incidente fue divulgado.

En la primavera de 2022 Jamie Feith, una madre de 34 años, murió baleada cuando la policía respondió a una llamada de violencia doméstica en Hyde Park, condado Dutchess de Nueva York, y la encontró armada con un cuchillo.