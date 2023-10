Ganador de lotería en Nueva Jersey optó por no divulgar su apellido ni su rostro

Un hombre de Nueva Jersey ganó $177,685 dólares después de gastar $20 en la lotería “Jersey Cash 5” y al reclamar el premio no quiso divulgar su apellido y hasta ocultó su rostro con el gran cheque que le dieron en la ceremonias de entrega.

Otros dos apostadores ganaron en el mismo sorteo del 2 de octubre, lo que provocó que los tres se dividieran el premio mayor de $533,055 dólares. No está claro si ellos ya han reclamado su dinero, acotó USA Today.

Esto llegó en el momento perfecto. No he estado libre de deudas desde que tenía 18 años" Dustin – Ganador de lotería

Quien optó por no divulgar su apellido dijo llamarse Dustin. Tiene 34 años y compró sus boletos en línea en Jackpocket. Dijo a los funcionarios de la lotería que juega diariamente “Jersey Cash 5“, su lotería favorita.

Cuando descubrió que había ganado el premio mayor era aún de madrugada. “Estaba en shock. Pensé que estaba soñando… He tenido sueños en los que había ganado la lotería antes, así que pensé: ‘Esto no puede ser real’. Me tomó un tiempo asimilarlo”.

Agregó que lo primero que hizo después de ganar fue llamar a su esposa e hijos, pero no se los dijo de inmediato debido a su superstición.

“No quería maldecirlo. No hablé de ello hasta las 10:00 de la mañana cuando recibí un correo electrónico de [Jackpocket] que decía: ‘Felicitaciones por tu victoria. Por favor, completa este formulario y un miembro estará presente. Nos pondremos en contacto con usted para recoger su billete. Y fue entonces cuando pensé: “Dios mío, esto es real”. Esto realmente sucedió.’ Llamé a mi esposa y se le dije”.

Mencionó que su nueva victoria llegó después de pasar por momentos difíciles. “Vamos a pagar la deuda”, comentó Dustin. “Esto llegó en el momento perfecto. No he estado libre de deudas desde que tenía 18 años. Ahora tengo una camioneta, pero es pequeña, tenemos dos hijos y apenas caben en el asiento trasero. Por eso queremos conseguir un vehículo grande y de tamaño completo en el que todos puedan caber”.

Los números de “Jersey Cash 5” se extraen todas las noches de un campo del 1 al 45. Cada jugada cuesta $1 dólar. El sorteo también saca un número XTRA de 2, un complemento opcional que cuesta $1, multiplica los valores de los premios no mayores y garantiza una recompensa por acertar sólo dos de los cinco números ganadores.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY ( 467369).