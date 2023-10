Niegan libertad a Tekashi 6ix9ine y revelan la millonaria suma de dinero que piden las víctimas

El cantante Tekashi 6ix9ine fue detenido dentro de las instalaciones de un hotel en República Dominicana el pasado domingo. Sin embargo, no fue hasta el martes cuando sostuvo la primera audiencia, pero las cosas no resultaron como él esperaba debido a que tendrá que seguir tras las rejas.

A través de las redes sociales ha comenzado a circular un video donde se aprecia a Daniel Hernández, nombre real del también compositor, mientras que los policías lo van escoltando para volverlo a llevar a la cárcel donde permanece.

La jueza Angélica García de la Tercera Cámara Penal de la provincia La Vega tomó la determinación de no otorgarle la libertad, y el próximo viernes a las 11 de la mañana seguirán con la audiencia, reseñó el medio de comunicación ‘De Último Minuto’.

“6ix9ine regresa a la cárcel luego de que la Jueza le negara salir en libertad, el viernes continuará la audiencia”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

Víctimas solicitan elevada sumada de dinero a Tekashi 69

El mencionado medio de comunicación dominicano tuvo acceso a varios documentos legales sobre la situación, y se pudo conocer que están solicitando diez millones de dólares cada uno de los productores musicales que fueron agredidos la semana pasada mientras estaban en un estudio de grabación con Yailin ‘la más viral’.

El dinero sería para poder costear todos los daños y perjuicios que presuntamente se registraron en horas de la madrugada el pasado viernes. Además, las cifras pudieran cambiar según indique Código Procesal Penal Dominicano, siguiendo lo establecido en los artículos 297 y 345 del CPPD.

Internautas opinan tras la detención de Tekashi 6ix9ine

“Me hizo el día la cara del policía, más farandulero que nadie”, “En la vida yo soy el policía”, “Él no tiene que estar preso por una pelea entre hombres, debe estar bajo fianza, lo que pasa es que en República Dominicana están usando este caso como una cortina de humo”, “Bien hecho. Él no puede andar golpeando a las personas porque le da la gana”, “Soy el policía farandulero”, “Y cuál es la risa de los policías? ¿Cuál fue el chiste?”, “Los policías disfrutando que se van sonriendo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

