Exatlón All Stars: por lesión Chelly Cantú sale de la competencia por el medio millón de dólares

Chelly Cantú regresó a las arenas de Exatlón All Stars y efectivamente desde que se anunció se convirtió en la favorita de muchos. Cantú es la primera campeona de este proyecto y el público la recuerda y reconoce como tal. “Con ella empezó todo”, dicen muchos en las redes sociales, por esta razón muchos lamentan que una inesperada lesión la haya dejado fuera de la competencia.

Chelly, pese a la lesión, caminaba aparentemente bien, pero los exámenes médicos indicaron lo contrario; Frederik Oldenburg confirmó esta información y anunció su salida tanto para sus compañeros como para el público televidente. En las redes sociales el público lo tiene claro y le dicen a la mexicana: “Chely, eres una campeona, que te recuperes y puedas volver”.

¿Puede regresar Chelly Cantú? La respuesta de momento es sí. Si la deportista se recupera y los médicos dan su aprobación ella podría volver a la competencia. Reconoce que esto podría no darle ventaja, porque obviamente estará “descanchada”, pero esos pensamientos no la limitan.

Durante nuestra conversación Cantú admitió que en efecto ella es mucho más que esta competencia, en el sentido de que entiende que existe la posibilidad de que no pueda regresar, más no por esto acepta que todo se termine así, ella seguirá trabajando y construyendo una carrera.

“Me gusta el reto e imaginarme que puedo regresar. Pero si no pasa, no pasa nada. Tengo una vida súper bonita, fuera de Exatlón tengo un esposo que me ama, mis perritos, mi familia… la salud que tengo, gracias a Dios”, dice Chelly Cantú.

“He reflexionado que si esos pocos días sólo hubiera tenido una ganada y todas las demás perdidas siento que hubiera sido como ‘… podría demostrar más’, pero me fui 50/50″, explica Cantú. Y es que la mexicana ganó varias competencias y esto le ha permitido sentir que llegó a sumar, en efecto y para bien a su equipo.

Por ahora, esto es un hecho, el cheque del medio millón de dólares que se llevará el ganador de esta edición se ve lejano para Chelly Cantú pero, pese a “las cartas” con las que le ha tocado jugar esta partida, la deportista sigue de pie y firme entrenando su puntería y luchando para recuperarse.

Disfruta aquí de nuestra entrevista completa:

