Si partes un huevo duro por la mitad y notas que hay un anillo verde alrededor de la yema, surgirá la duda sobre si es seguro consumirlo o no. Sin embargo, aunque generalmente los cambios de color en los alimentos son signos de descomposición, no es el caso del huevo.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), adscrito al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aclara que el color verde en la yema no supone ningún riesgo para el consumo.

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¿Qué significa el “anillo” verde alrededor de la yema?

La explicación está en una reacción química que ocurre durante la cocción. Los huevos contienen naturalmente azufre y hierro que, cuando se someten a temperaturas elevadas durante demasiado tiempo, reaccionan entre sí y producen sulfuro de hierro, una sustancia responsable de esa tonalidad verde grisácea.

El fenómeno también puede aparecer cuando se utiliza agua con una concentración elevada de hierro. Asimismo, el USDA aclara que los huevos revueltos también pueden adquirir un color verdoso si se cocinan a temperaturas demasiado altas o permanecen durante mucho tiempo en una mesa de vapor.

En este sentido, no es necesario desechar un huevo únicamente porque presente este anillo. Para evitarlo, conviene controlar el tiempo de cocción y enfriar los huevos rápidamente después de prepararlos.

¿Cómo identificar si un huevo realmente está en mal estado?

El color verde alrededor de la yema no debe confundirse con otras alteraciones que sí pueden advertir sobre un problema. Según el FSIS, una clara rosada o iridiscente (tipo arcoíris) puede indicar deterioro por bacterias del género Pseudomonas, algunas de las cuales producen pigmentos perjudiciales para las personas.

Además, un huevo podrido suele desprender un aroma desagradable, parecido al azufre, cuando se rompe la cáscara, tanto si está crudo como cocido. En cambio, una clara turbia suele ser señal de frescura, mientras que una clara transparente puede indicar que el huevo tiene más tiempo.

Un truco popular para comprobar la frescura de un huevo es colocarlo en un recipiente con agua. Si flota, significa que ha aumentado el tamaño de su cámara de aire y que probablemente es viejo, pero no demuestra que está podrido.

Lo recomendable es romperlo en un recipiente aparte y comprobar su olor y apariencia. Pero no te guíes por el anillo verde alrededor de la yema, porque lejos de ser un signo de descomposición, es una reacción química por la cocción y puede consumirse perfectamente.

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