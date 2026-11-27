La ciudad de Nueva York perdió más negocios de los que abrió durante el tercer trimestre de 2026, una tendencia que mantiene miles de escaparates vacíos en sus cinco distritos.

Al cierre de septiembre, 16,047 locales comerciales permanecían desocupados, mientras que la tasa de vacancia alcanzó 11.32%, según el tablero de la oficina del contralor municipal Mark Levine, publicado el 25 de noviembre.

La tendencia afecta especialmente a los pequeños comercios, que enfrentan alquileres, seguros, salarios y trámites cada vez más difíciles de sostener. Mientras que para los vecindarios, los cierres también implican menos servicios, empleos y actividad económica en las calles.

Más de 16,000 locales permanecen vacíos

De los casi 142,000 locales comerciales de nivel de calle en Nueva York, 16,047 estaban vacíos al cierre de septiembre. La tasa de vacancia subió desde 11.26% en el segundo trimestre, aunque permanece por debajo del máximo pospandemia de 11.66%, que se remonta hasta septiembre de 2023.

Entre julio y septiembre cerraron 2,551 negocios, mientras que solamente abrieron 2,275. Esto dejó una pérdida neta de 276 establecimientos.

La cifra significa que aproximadamente uno de cada nueve locales comerciales de Nueva York está desocupado.

Los pequeños negocios concentran las pérdidas

Los pequeños establecimientos representaron casi tres cuartas partes de las pérdidas netas durante el tercer trimestre. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, la ciudad registró una pérdida neta de 205 pequeños negocios. En el tercer trimestre cerraron 2,201 y abrieron 1,996.

Además, más de 10,000 espacios que anteriormente ocupaban pequeños comercios continúan desocupados.

Restaurantes, salones de belleza, tiendas de barrio y otros establecimientos familiares enfrentan gastos que reducen sus márgenes de operación.

Andrew Rigie, director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, señaló que los costos laborales, las primas de seguros, los alquileres, la inflación y los trámites burocráticos están presionando al sector.

Manhattan tiene la mayor tasa de vacancia de locales comerciales

Manhattan registra la tasa más alta de locales comerciales vacíos, con 13.12%, aunque ha mejorado frente al máximo de 15.8% alcanzado a finales de 2023.

Brooklyn ocupa el segundo lugar, con 12.68%, mientras que Queens llegó a 9.8%, el mayor aumento de cualquier distrito desde 2023.

En algunas zonas de Financial District, Tribeca, Ocean Hill, East New York y Old Astoria, aproximadamente uno de cada cinco establecimientos permanece vacío.

Jessica Walker, presidenta y directora ejecutiva de Manhattan Chamber of Commerce, explicó que los barrios dependientes de trabajadores de oficinas o de un solo negocio ancla han tenido más dificultades para recuperarse.

¿Por qué algunos locales llevan años vacíos?

Encontrar nuevos inquilinos no siempre resulta sencillo. Un informe de la oficina del contralor, publicado en junio de 2026, encontró que en zonas de Williamsburg, Crown Heights, Astoria, Midtown y Upper East y Upper West Side, más del 60% de los locales vacíos de pequeños negocios llevaban al menos dos años desocupados.

Parte del problema es el tamaño y la distribución de los establecimientos. Algunos espacios que anteriormente ocuparon farmacias, bancos o grandes cadenas comerciales resultan demasiado amplios para restaurantes y tiendas independientes. Dividirlos también puede representar una inversión considerable.

Walker advirtió que los permisos de construcción, las inspecciones, las licencias de alcohol y las revisiones de las juntas comunitarias pueden retrasar durante meses la apertura de un nuevo establecimiento.

Esto significa que un emprendedor puede comenzar a pagar alquiler mucho antes de generar sus primeros ingresos.

Los costos siguen presionando a los comerciantes

Los gastos operativos también complican la recuperación. El salario mínimo de la ciudad llegó a $17 por hora en enero, mientras que los precios al consumidor en el área metropolitana de Nueva York aumentaron 4.5% en los 12 meses previos a septiembre.

Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York encontró que los negocios de servicios de Nueva York y el norte de Nueva Jersey reportaron un incremento promedio de costos cercano al 7% durante 2025.

Entre los gastos que más presionan a los establecimientos figuran el seguro médico de los empleados, los servicios públicos y las pólizas comerciales.

Qué debe revisar un pequeño negocio antes de abrir

Para quienes planean emprender o trasladar su establecimiento, calcular los costos completos antes de firmar un contrato puede reducir riesgos.

Compara varios locales: revisa la renta, el tamaño, la ubicación y los gastos de adecuación

revisa la renta, el tamaño, la ubicación y los gastos de adecuación Consulta los permisos: confirma los requisitos de construcción, inspecciones, licencias y zonificación

confirma los requisitos de construcción, inspecciones, licencias y zonificación Calcula los gastos operativos: incluye nómina, seguros, servicios públicos e impuestos

incluye nómina, seguros, servicios públicos e impuestos Prepara un fondo de reserva: considera que podrías pagar alquiler durante meses antes de comenzar a vender

considera que podrías pagar alquiler durante meses antes de comenzar a vender Revisa el contrato: comprueba los cargos adicionales, las condiciones de renovación y las obligaciones del arrendador

La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció más de 50 reformas para apoyar a los pequeños negocios, con medidas dirigidas a simplificar permisos y licencias y atender los costos operativos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ocupación de locales comerciales en Nueva York

¿Cuántos locales comerciales están vacíos en Nueva York?

Al cierre de septiembre de 2026 había 16,047 establecimientos desocupados en los cinco distritos.

¿Cuál es la tasa de vacancia comercial en NYC?

La tasa llegó a 11.32% durante el tercer trimestre, frente a 11.26% del trimestre anterior.

¿Qué distrito tiene más locales vacíos?

Manhattan registra la mayor tasa de vacancia, con 13.12%, seguido por Brooklyn, con 12.68%. Entre julio y septiembre cerraron 2,551 establecimientos y abrieron 2,275, una pérdida neta de 276 negocios.

¿Qué puede hacer alguien que quiere abrir un negocio?

Comparar establecimientos, calcular los costos operativos y revisar permisos, licencias y plazos antes de firmar un arrendamiento.

Una tendencia comercial que refleja un problema para la economía local

La vacancia comercial no solo representa un problema para los propietarios de los establecimientos. También afecta el empleo, los servicios y la actividad económica de los barrios.

Mientras los cierres continúen por encima de las aperturas, los pequeños comerciantes tendrán que enfrentar mayores dificultades para mantener sus negocios y encontrar espacios viables en Nueva York.

Sigue leyendo:

– Mamdani amplía equipo que ya ayudó a 3,000 pequeños negocios en NYC

– Texas concentra 1.1 millones de negocios hispanos: estas son las oportunidades que ofrece a emprendedores de Nueva York

– Cómo la guerra con Irán ya está golpeando a pequeños negocios en Estados Unidos