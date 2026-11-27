Los mejores regalos para alguien que disfruta cocinar no siempre son los más caros. Un termómetro que ayude a preparar mejor la carne, una balanza para hornear o una máquina para hacer pasta pueden convertirse en herramientas de uso frecuente.

Associated Press presentó una selección de opciones para Navidad 2026, con precios desde $25 hasta cerca de $900, pensadas para asadores, panaderos y amantes de la pizza, la pasta y el helado, y que puedes adquirir aprovechando las ofertas del Black Friday.

La clave está en elegir algo que realmente le interese a quien recibirá el regalo. Antes de comprar, considera el espacio disponible en su cocina, la frecuencia con que prepara alimentos y si ya cuenta con un equipo similar.

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Regalos para quien disfruta asar carne

El ThermoWorks ThermoPop 2 cuesta $39 y es un termómetro de lectura rápida para revisar la temperatura de carnes, hamburguesas y otros alimentos. Ofrece lecturas en dos o tres segundos, pantalla ajustable, luz posterior y resistencia al agua.

“Cada asador necesita un termómetro de lectura rápida”, señala la guía de Associated Press. Es una herramienta que ayuda a evitar alimentos poco cocidos y a conseguir resultados más consistentes.

Para un presupuesto mayor, los asadores Traeger Westwood permiten asar, ahumar y hornear con pellets de madera. El modelo Westwood cuesta $699.99 y el Westwood XL, $799.99. Ambos incluyen conexión Wi-Fi para controlar la temperatura desde tu teléfono.

Ideas para los amantes de la pizza

La Witt Pizza Peel cuesta $59.99. Es una pala de aluminio de 14 pulgadas con mango desmontable, diseñada para trasladar pizzas al horno sin deformar la masa. Además, puede guardarse con facilidad.

Una alternativa de lujo es el horno exterior de gas Witt ETNA Rotante, disponible en tamaños de 13 y 16 pulgadas. Según el fabricante, alcanza aproximadamente 950 grados Fahrenheit en unos 15 minutos y puede cocinar una pizza de masa delgada en alrededor de 90 segundos. El modelo de 16 pulgadas cuesta cerca de $900.

Regalos para quienes disfrutan hornear

La balanza Escali Primo cuesta $26.95, soporta hasta 11 libras y permite cambiar entre gramos y onzas e incluye una función de tara para agregar ingredientes al mismo recipiente.

Es una opción práctica para quienes preparan pan, pasteles o galletas, porque pesar los ingredientes permite obtener resultados más consistentes que medirlos únicamente con tazas.

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Para un regalo de mayor presupuesto está la batidora de pedestal KitchenAid Artisan Plus, con precio sugerido de $599.99. Tiene 11 velocidades, función Soft Start para evitar que la harina salga del recipiente y una velocidad media para incorporar ingredientes delicados. Está disponible en 15 colores, incluidos cuatro tonos nuevos.

Opciones para preparar pasta en casa

El Marcato Tacapasta es un secador con 16 brazos que puede sostener hasta 2 libras, unos 910 gramos, de pasta fresca. Cuesta entre $60 y $85 y se pliega para facilitar su almacenamiento.

Otra alternativa es la máquina manual Marcato Atlas 150, cuyo precio va de $100 a $140. Está fabricada en acero cromado, se sujeta a la encimera y ofrece 10 niveles de grosor para preparar diferentes tipos de pasta, desde fettuccine hasta láminas para lasaña.

Incluye cortadores para fettuccine y tagliolini. También puede incorporar un motor opcional, que cuesta entre $140 y $200 adicionales, para facilitar el trabajo con la masa.

Regalos para quienes aman el helado

El cucharón Zeroll cuesta alrededor de $25 y se utiliza en heladerías desde 1935. Su mango contiene un fluido conductor de calor que aprovecha el calor de la mano para facilitar el servicio del helado, incluso cuando está duro. La guía advierte que no debe lavarse en lavavajillas.

Para quienes preparan helado en casa, la Breville Smart Scoop cuesta $599.95. Tiene un compresor integrado, por lo que no requiere congelar el recipiente la noche anterior. Ofrece 12 ajustes para preparar sorbete, yogur congelado, gelato o helado.

También detecta la firmeza de la mezcla y detiene el batido cuando alcanza la textura seleccionada. Puede mantener frío el preparado hasta por tres horas.

Cómo elegir un regalo de cocina sin gastar de más

Antes de comprar, considera el uso que la persona dará al producto. Un termómetro de $39 puede ser más útil para alguien que asa carne que un horno de pizza de $900. Una balanza de $26.95 puede ser un excelente regalo para quien comienza a hornear.

También revisa si el aparato necesita electricidad, gas, accesorios adicionales o espacio de almacenamiento. Comparar el precio en la página del fabricante y en tiendas especializadas puede ayudar a encontrar mejores condiciones durante la temporada navideña.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre regalos de cocina para Navidad 2026

¿Cuál es un buen regalo de cocina económico?

El cucharón Zeroll, de unos $25, y la balanza Escali Primo, de $26.95, son opciones prácticas y accesibles.

¿Qué regalar a alguien que disfruta preparar carne?

El ThermoWorks ThermoPop 2, de $39, permite revisar rápidamente la temperatura de los alimentos.

¿Cuánto cuesta la batidora KitchenAid Artisan Plus?

Su precio sugerido es de $599.99, aunque puede variar según la tienda y las promociones.

¿Qué máquina sirve para preparar pasta casera?

La Marcato Atlas 150 es una máquina manual cuyo precio va de $100 a $140. Su motor opcional tiene un costo adicional.

¿La Breville Smart Scoop necesita congelar el recipiente antes de usarla?

No. Tiene un compresor integrado que permite preparar helado sin congelar previamente el recipiente.

Un regalo útil puede durar más que una temporada

Un buen regalo de cocina no tiene que ser el más costoso, sino el que atiende una afición o necesidad concreta. Un utensilio sencillo puede facilitar las comidas de todos los días, mientras que un equipo especializado tiene sentido cuando la persona realmente lo utilizará.

Antes de Navidad, comparar precios, revisar el espacio disponible y elegir una herramienta adecuada puede ayudar a sorprender a familiares y amigos sin comprometer el presupuesto.

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