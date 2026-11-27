WhatsApp prepara una de las novedades más llamativas para quienes acostumbran compartir memes, imágenes y stickers en sus conversaciones. La aplicación de mensajería de Meta comenzó a desplegar una función que permite incorporar sonido a los stickers animados, una herramienta con la que los usuarios podrán acompañar sus creaciones con voces, efectos especiales y pistas de audio.

La actualización introduce una nueva forma de comunicarse dentro de los chats, pues ya no será necesario limitarse a una imagen estática o una animación silenciosa para expresar una reacción. Ahora, un video corto puede convertirse en un sticker personalizado que también reproduce un sonido cuando el destinatario decide escucharlo.

La novedad comenzó a aparecer entre algunos usuarios de las versiones de prueba de WhatsApp para Android y iPhone hace unos días. Sin embargo, la función todavía no está disponible de manera generalizada y su distribución se realiza de forma gradual.

Te explicamos cómo funcionan los stickers con sonido de WhatsApp, qué necesitas para utilizarlos y cuáles son los pasos para crear los tuyos sin instalar aplicaciones adicionales.

¿Cómo funcionan los stickers con sonido de WhatsApp?

La nueva herramienta, conocida como sound stickers, permite combinar una animación con una pista de audio. De esta manera, los usuarios pueden transformar un fragmento de video almacenado en su teléfono en un sticker animado y añadirle un sonido para compartirlo en conversaciones individuales o grupos.

Una de las características más interesantes es que el audio no se reproduce automáticamente cuando alguien recibe el sticker. En su lugar, aparece un pequeño indicador de sonido que permite al destinatario decidir si quiere escucharlo.

Esta característica busca evitar que los chats se conviertan en una reproducción constante de sonidos inesperados, especialmente en grupos donde circulan numerosos memes y animaciones.

Además, WhatsApp contempla distintas alternativas para personalizar el contenido. Los usuarios pueden conservar el sonido original del video, grabar su propia voz, incorporar un archivo de audio guardado en el dispositivo o utilizar algunos efectos disponibles en la aplicación.

De acuerdo con los reportes especializados de WABetaInfo, la reproducción puede repetirse hasta 3 veces antes de detenerse.

¿Cómo activar los stickers con sonido en Android y iPhone?

Para comenzar a utilizar esta novedad, lo primero es comprobar si WhatsApp ya habilitó la herramienta en tu cuenta.

La función comenzó a distribuirse entre algunos participantes de las versiones beta. En Android se ha identificado en la versión 2.26.47.1, mientras que en iPhone apareció en la beta 26.46.10.70.

También se han reportado casos de usuarios de iOS con acceso desde la versión disponible en App Store.

Para revisar si tienes la actualización, sigue estos pasos:

Abre Google Play Store si tienes Android o App Store si utilizas un iPhone. Busca WhatsApp en la tienda de aplicaciones. Comprueba si existe una actualización disponible. Si aparece la opción, selecciona actualizar. Abre WhatsApp y entra en cualquier conversación. Accede al apartado de stickers y comprueba si aparece la opción para crear contenido con sonido.

Es importante aclarar que instalar la versión más reciente no garantiza que la función aparezca inmediatamente. Meta está habilitando esta característica por etapas, por lo que algunos usuarios deberán esperar a que llegue a sus cuentas.

Guía para crear stickers con sonido en WhatsApp

Una vez que tengas acceso al editor, podrás comenzar a personalizar tus propios stickers. El procedimiento se realiza directamente desde una conversación y no requiere descargar programas externos.

Pasos para crear un sticker con audio a partir de un video:

Abre WhatsApp en tu teléfono. Entra en cualquier conversación, individual o grupal. Pulsa el ícono de stickers que aparece junto al campo de texto. Selecciona la opción Crear sticker. Elige un video de la galería de tu dispositivo. WhatsApp convertirá automáticamente el fragmento seleccionado en un sticker animado. Busca el nuevo ícono de sonido en la parte superior del editor. Pulsa la opción para añadir audio y selecciona el sonido que quieras incorporar. Conserva el audio original, graba tu voz o utiliza un archivo disponible en el teléfono. Ajusta el contenido y guarda el sticker para compartirlo con tus contactos.

Una ventaja es que puedes aprovechar el sonido original de un video que ya tengas guardado. Por ejemplo, una reacción divertida, una celebración deportiva o una frase que quieras convertir en meme.

También puedes añadir efectos para conseguir una creación más personalizada.

¿Se pueden recibir y guardar stickers con sonido?

Sí. Aunque todavía no tengas habilitada la herramienta para crear tus propias imágenes sonoras, algunos usuarios ya pueden recibir este tipo de contenido.

Cuando alguien te envíe un sticker con audio, podrás identificarlo por el pequeño indicador de sonido que aparece sobre la imagen. Para reproducirlo, solamente tendrás que pulsarlo.

La reproducción no se activa automáticamente, una decisión que permite mantener el control sobre los sonidos que se escuchan en cada conversación.

Además, los stickers con sonido pueden compartirse en chats individuales y grupos, por lo que no será necesario que todos los integrantes tengan habilitado el editor para disfrutar del contenido que reciban.

¿Cuándo estarán disponibles los stickers con sonido para todos?

Por ahora, Meta no ha comunicado una fecha oficial para completar el lanzamiento mundial de esta característica.

Los reportes indican que WhatsApp está ampliando progresivamente el acceso entre usuarios de Android e iOS. Esto significa que la disponibilidad puede variar incluso entre teléfonos que utilizan la misma versión de la aplicación.

Por ello, si todavía no encuentras el botón para añadir audio, no significa necesariamente que exista un problema con tu dispositivo. Lo recomendable es mantener WhatsApp actualizado y esperar a que la compañía habilite la función en tu cuenta.

La llegada de los stickers sonoros representa un paso más en la evolución de la mensajería instantánea. Los memes, las reacciones y las imágenes personalizadas tendrán ahora un componente adicional: la posibilidad de transmitir emociones también mediante sonidos, sin abandonar la sencillez de compartir un sticker.

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