“Me queda mucha gasolina en el tanque”: LeBron James se inspira en sus hijos para la nueva temporada

LeBron James afronta a sus 38 años la temporada número 21 de su legendaria carrera en la NBA como líder incuestionable de Los Ángeles Lakers tras despejar el último verano los rumores.

Pues después que los Lakers quedaron elimnados en las finales de la Conferencia Oeste por los Denver Nuggets, LeBron James sorprendió en rueda de prensa al no cerrar la puerta a una posible retirada del baloncesto.

Ahora tras tomarse unas semanas de reflexión junto a su familia, el líder de los angelinos se dio cuenta de que seguía con ganas de ponerse en juego y exigirse más.

“Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny (su hijo sufrió un problema cardíaco este verano) también me inspiró. Siento que todavía me queda mucha gasolina en el tanque“, dijo recientemente LeBron.

“En ese momento estaba cansado, destrozado, mentalmente estaba en muchas cosas, por eso salió esa frase, pero estoy feliz por regresar otro año”, añadió.

James sigue siendo el líder de unos Lakers que mantuvieron la estructura del grupo del año pasado y que tras una primera mitad de temporada muy complicada, reaccionaron tras la pausa del All-Star y sellaron una clasificación a los ‘playoffs’ que parecía por momentos inalcanzable.

The work doesn't stop. pic.twitter.com/NFWIPxCgSN — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 17, 2023

Con Anthony Davis como principal socio, LeBron peleará este año por el que sería el quinto título de su carrera. Ganó dos con los Miami Heat, en 2012 y 2013, uno en los Cleveland Cavaliers, en 2016, y otro con los Lakers en 2020 en la Burbuja de Orlando.

Más récords para LeBron James

‘The King’ tiene unos cuantos objetivos a la vista este año que le empujan a seguir machacándose en el gimnasio para dar lo mejor de sí.

Todos los objetivos empiezan por lo único que le importa a James y el aliciente principal por el que sigue jugando: el quinto anillo. Un número redondo con el que igualaría los cinco títulos de Kobe Bryant o Magic Johnson y a sólo uno de los seis de Michael Jordan.

Los Lakers le han preparado para tal fin el que puede ser el roster más profundo de la NBA. Los de púrpura y oro mantienen gran parte del núcleo con el que llegaron a las Finales del Oeste y han añadido piezas como Gabe Vincent o Christian Wood. Que Anthony Davis se mantenga sano es, por supuesto, otra condición ‘sine qua non’.

Además, tiene todavía más de un interesante récord a su alcance. El primero, el de máximo anotador mundial de todos los tiempos.

Pregame work with 23 pic.twitter.com/2dmOEA3xaI — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 20, 2023

‘The King’ superó el año pasado a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador de la NBA, pero el brasileño Oscar Schmidt sigue siendo el que ha registrado más puntos en toda la historia del baloncesto entre competiciones de clubes -playoffs incluidos-, y selección. El que fuera máximo anotador de la ACB con el Valladolid en 1994 acumula 49.737 puntos. LeBron está a 2.003 de Schmidt, que no quiso jugar en la NBA declinando el interés durante varios años de los Nets.

Manteniendo los 30 puntos de promedio del curso anterior, LeBron necesitaría 69 partidos para rebasar al brasileño. La última vez que se acercó a esa cifra de encuentros jugados fue la campaña de su último anillo, la 2019-2020, con 67.

