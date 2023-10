Dayanara Torres festejó su cumpleaños 49 y anuncia su nuevo proyecto alejado de la TV

El pasado sábado 28 de octubre la Miss Universo 1996 Dayanara Torres estuvo de celebración porque cumplió 49 años y los festejó de la mejor manera mientras se encontraba laborando con otro grupo de personas.

A su vez, los compañeros de trabajo aprovecharon la especial ocasión para sorprenderla con un lindo gesto que sin duda la dejó perpleja, pues así quedó evidenciado en un video que la puertorriqueña compartió en la red social de la camarita.

Además, compartió un emotivo mensaje en el que manifestó lo emocionada que se sentía por el agradable regalo que le dieron: “Qué día tan Maravilloso. ¡Un Cumpleaños que Siempre Recordaré! ¡Feliz de poderlo celebrar rodeada de tanto Amor! AGRADECIDA a toda la producción de Nuestra nueva película. ¡Los Quieroooooo!”.

Dayanara durante un rato sostuvo el pastel de cumpleaños mientras que se dirigía al equipo de producción y destacó lo afortunada que se sentía por el hecho de tener un empleo con el que está satisfecha.

“Gente, estoy feliz porque me levanté y dije, ‘estoy trabajando, estoy haciendo lo que me encanta y apasiona con gente maravillosa, que, aunque no nos conocemos tanto, siento mucho cariño de parte de ustedes. Y sepan que los quiero mucho también, me hacen sentir querida, protegida y mimada, me consienten hasta con azúcar negra, feliz de pasarla con ustedes que son mi nueva familia”, se le escucha decir en el audiovisual.

A su vez, terminó sorprendiendo a sus fanáticos tras dar una especial noticia y se debe a un anuncio que la mantiene feliz, puesto a que se encuentra trabajando en un proyecto alejado de la pantalla chica y es que se trata del rodaje de un nuevo filme.

“Qué bendición por poder celebrar un año más y por trabajar con un equipo que te hacen sentir feliz y querida 2 bendiciones. Muchas Felicidades”, “Dayanara Dios te bendiga, siempre he dicho que Dios se pasó cuando te hizo bella por dentro y por fuera, que tengas todo el éxito del mundo en tu nuevo proyecto”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

