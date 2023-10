Dayanara Torres con un top rosa de brillos envía contundente mensaje: “Hice lo que tenía que hacer”

La puertorriqueña Dayanara Torres este miércoles apareció en la portada digital de ‘People en Español’, al tiempo que ofreció una entrevista exclusiva donde mencionó detalles de su vida personal y uno de los temas que tocó fue el de su soltería, debido a que hace algunas semanas informó que está separada de Marcelo Gama.

“Me siento bien. Lo que me da risa es que la gente piensa que me tienen que conseguir pareja. Lo encuentro totalmente erróneo. La gente ve que si uno está con una pareja eres feliz y si no estás con pareja eres infeliz; eso no puede ser así. Soy feliz porque soy feliz. La persona que llegue que aporte a mi felicidad, pero no es que yo estoy esperando conseguir a alguien para ser feliz. Yo soy feliz sola”, comenzó diciendo al mencionado medio.

La exesposa de Marc Anthony en diversas oportunidades ha destacado que no desea que le estén presentando hombres para rehacer su vida sentimental, puesto a que siente que está en una de las mejores etapas de su vida.

“No me tienes que presentar a nadie. Yo estoy feliz, estoy disfrutando este momento y me siento contenta. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. En esta etapa de mi vida veo las cosas totalmente diferentes a como las veía antes. I’m a great catch. (Soy un gran partido)”, añadió Torres a ‘People en Español’.

La modelo Dayanara Torres habla de los aspectos que debe cumplir su hombre ideal. / Foto: Mezcalent.

Cualidades que debe tener la próxima pareja de Dayanara Torres

“Tiene que ser un hombre muy hecho y derecho, y que en este momento de su vida ya sepa lo que quiere en su vida. Que me ame, que me trate como princesa, ¿por qué no? Que me haga reír, muy importante, pero que sea también una persona tan segura de sí mismo, que no sea celoso ni nada por el estilo, y que me quiera apoyar en mi carrera, que me quiera apoyar, que no me quiera cortar las alas, que me quiera ver brillar. Que nos empujemos uno al otro a hacer lo que queremos hacer en nuestras carreras”, explicó durante la entrevista.

