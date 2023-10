Madre de niño arrollado fatalmente por una grúa de la policía en Brooklyn dice que su hijo era su mejor amigo

La madre de Kamire Hughes reunió fuerzas para mantenerse en una sola pieza, al día siguiente de que una grúa de la policía de Nueva York golpeara y arrastrara a su hijo de 7 años en Brooklyn.

El menor estaba en su scooter camino a su escuela en el camino de peatones cuando el camión lo atropelló fatalmente, siendo declarado muerto en la escena.

“Mi hijo fue increíble. Fue valiente. Era inteligente”, dijo Taqunda Hughes. “Él era mi mejor amigo. No sé cómo manejar esto”.

El Departamento de Policía de Nueva York identificó a la conductora de la grúa como Stephanie Sharp, de 54 años. Ella no es una oficial, sino uno de los tantos civiles sindicalizados empleado por las autoridades neoyorquinas.

DC-37, el sindicato público más grande de la Gran Manzana, emitió un comunicado el viernes que dice lo siguiente:

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia del niño. Nuestro corazón está con sus seres queridos y compañeros de clase mientras enfrentan esta devastadora pérdida”, dice el comunicado.

Sharp fue detenida y enfrenta dos cargos criminales: no ceder paso a un peatón y no actuar con el debido cuidado. El caso sigue siendo investigado.

“La rendición de cuentas no cambia el hecho de que él no esté aquí. Debería haber responsabilidad. Habrá justicia para él. Pero no puedo hablar directamente sobre ello en este momento. Ahora no. Es difícil”, dijo Hughes.

La madre indicó que el alcalde Eric Adams la llamó directamente pocas horas después de que ella fuese testigo de la terrible muerte de su hijo.

“Su único hijo. Tengo un hijo. Estuve con Jordan ayer. Y es doloroso. Es doloroso. Allí estaremos. Nuestro equipo se ha acercado a la familia. Es simplemente un momento doloroso para los neoyorquinos y los tendremos en nuestras oraciones”, manifestó Adams.

Hughes agregó: “Esos segundos no son quién es él ni quién era. Por eso quiero recordarlo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, antes de eso. Quiero recordarlo diciéndome que soy su mejor amiga. No quiero recordar eso”.

