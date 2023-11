VIDEO: ¿A Nicki Nicole le costó aceptar el beso de Peso Pluma en pleno concierto?

Después de que Nicki Nicole compartiera el escenario con Peso Pluma, en el Pepsi Center de la capital mexicana, todo se descontroló a su alrededor frente al público y en las redes sociales. La cantante de 23 años, originaria de Argentina, lo invitó a cantar su éxito “Por Las Noches”, lo que le valió la ovación del público. Al finalizar, éste intentó besar a la rapera.

La inesperada situación no le permitió reaccionar a Nicki y terminó viéndose como si no quisiese aceptar el beso. El video en las redes sociales ha despertado el sarcasmo de muchos que al verlo comentan en la publicación de El Gordo y la Flaca en Instagram: “Tenía mucho tiempo que no veía una mujer tan segura y enamorada”.

La pregunta entonces surge de manera valida: ¿a Nicki Nicole le costó aceptar el beso de Peso Pluma en pleno concierto? Son muchos los que ahora cuestionan si hay amor o no en su relación. Tanto que hasta el reconocido paparazzi español, Jordi Martin ha comentado el vídeo con el siguiente mensaje: “No la veo muy convencida”.

El intérprete de “Ella baila sola”, por su parte, durante el concierto y frente al público le dedicó a ésta unas lindas palabras: “Quiero agradecer a Nicki Nicole por esta invitación tan hermosa y a todos ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole. Te amo mi amor”, según reportó Mezcalent.

Actualmente es sabido que dos famosas cantantes argentinas le han entregado el corazón a grandes exponentes del regional mexicano, una es Cazzu, quien ya ha conformado una familia junto Christian Nodal, mientras que ahora la otra pareja que se ha formado y parece consolidarse es la de Peso Pluma con Nicki Nicole, pese a las críticas y a los cuestionamientos que han generado este video.

