Presunta víctima de Dani Alves habría sido “ahorcada y abofeteada” por el futbolista brasileño

La vida del brasileño Dani Alves cambió drásticamente desde hace más de nueve meses, tiempo que lleva dentro de la prisión de Brians 2 de Barcelona, España, por una supuesta violación sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton en diciembre de 2022.

Ahora, el programa “Vamos a ver” de Telecinco, compartió en exclusiva la declaración de la joven acerca de lo que sucedió. Según la presunta víctima, el brasileño la empezó a mirar y le “hizo un gesto como que yo fuera hacia él”.

“Hasta que al final del todo pensé, habla con él a ver qué quiere, y no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo (…) Yo recuerdo dirigirme donde estaba él, pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando (…) Cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, yo creo que en ese momento empezó mi shock”, añade la presunta víctima.

El jugador permanece detenido en la prisión Brians II por las acusaciones de agresión en su contra. Crédito: Agustin Cuevas | Getty Images

Según la declaración y versión de la víctima, se establece que la misma se quería de ir de ese lugar, pero el futbolista ignoró sus peticiones y empezó a manosearla.

“Recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir: ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su puta y a partir de ese momento me resistí. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él”, continúa la supuesta víctima

“Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas”, finaliza la declaración a la que tuvo acceso Telecinco.

Sigue leyendo:

–Hermano de Dani Alves lanza un nuevo mensaje tras la reaparición del jugador en redes sociales

–El ladrón de los famosos asegura que nunca quiso “robar a Lionel Messi por respeto”

–Informan principio de acuerdo entre Luis Suárez y el Inter Miami para incorporarse al equipo en 2024