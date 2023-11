Carlos Mesber y Carolina Sandoval se han reconciliado, pero los fans dicen que no les creen

Carlos Mesber fue productor del extinto programa “Suelta La Sopa” que se transmitía por Telemundo. Durante la pandemia del año 2020, esta producción vivió un tremendo escándalo tras el despido de Carolina Sandoval, un hecho que muchos tacharon de injustificado. Las redes sociales y el público en general cobijo a la conductora y ella se creció ante la adversidad.

Dicha acción, entre otros aspectos, generó un fuerte distanciamiento entre el productor y la venezolana, la amistad que ostentaron durante años y el hecho de que éste fuera padrino de una de sus hijas pasó a un segundo plano, sobre todo porque en ese momento mucho de lo que acontecía a nivel laboral en la vida de “La Venenosa” parecía toda una gran traición hacía su persona.

Actualmente, mucho de todo lo que pasó entre ellos ha quedado en el pasado y ahora sostienen una relación menos turbia. ¡Existe la reconciliación! Sin embargo, muchos seguidores tanto de Mesber como de Sandoval no tienen una opinión positiva al respecto, y cuestionan mucho el que en realidad ellos ahora se lleven bien y hablen cordialmente.

El productor contó con Carolina Sandoval para su programa de YouTube “Yo vivo en el amor”, en donde éste claramente le pidió su opinión al respecto, en relación a que muchos no creen en su reconciliación. Carolina es muy clara en sus palabras y responde que la sinceridad que la caracteriza: “Cada persona va a recibir una noticia de acuerdo a lo que viva”, dijo Sandoval. Destacando que si una persona vive en el rencor o en el odio no podrá entender que dos personas hayan podido superar una enemistad.

Mesber expuso un extracto de esta conversación en su cuenta de Instagram y muchos de los comentarios son si bien es cierto, respetuosos, también es verdad que niegan poder creer en las palabras de Carolina Sandoval. “No, no, no, por más que intento creer en ella no puedo. Lo siento Carlos, sabes que soy tu fan y todo mi respecto para ti y admiración, pero esa mujer habló muy mal -de ti-00″, escribió un seguidor Carlos Mesber en IG.

Es importante señalar que los años han pasado después del escándalo que ambos protagonizaron, y la verdad es que los dos son personas diferentes y más allá de cualquier aspecto laboral, Carolina Sandoval no necesita reconciliarse con nadie para tener trabajo, no existe un interés económico detrás de la reconciliación de Mesber y ella. Sobre todo porque luego de su despido de “Suelta La Sopa” el programa fue cancelado a los pocos meses y la venezolana creció de manera espectacular en las redes sociales, a tal punto que es una de las grandes creadoras de contenido del mercado hispano.

Entonces, ¿creer o no creer?, la verdad es que si ellos aseguran que ya no hay “bad blood” entre ellos, no veo razón alguna por la cual otros tengan el derecho de cuestionar si esto es o no viable u honesto.

Sigue Leyendo más de Carolina Sandoval aquí:

· Carolina Sandoval rompe el silencio y habla sobre los rumores de divorcio que corren a su alrededor

· A Carolina Sandoval la mandaron a operarse el cerebro y su respuesta sorprende

· Carolina Sandoval y Juan Manuel Cortés se reconcilian y el público dice de todo