David Beckham: “Aún no me creo que Messi juegue en el Inter Miami”

Sin duda uno de los movimientos más destacados del pasado mercado de verano fue el del campeón del mundo Lionel Messi al Inter Miami. Quien dejó Europa tras 20 años al quedar como agente libre y decidió aceptar el reto de ir a la Major League Soccer de Estados Unidos.

El gran responsable de que este fichaje se diera fue el exfutbolista David Beckham. Quien ya conocía a Messi y sirvió como puente directo en las negociaciones, además de que el inglés es copropietario del equipo del sur de la Florida.

A pesar de que Leo ya tiene casi seis meses en las filas del Inter Miami, e incluso alzó el primer título del equipo ganando la Leagues Cup, Beckham aún no cree que uno de los mejores jugadores de la historia juegue en el Inter Miami.

“Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerlo. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos y no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS”, comentó el británico en una entrevista para la agencia AFP.

Beckham también comentó que la llegada de Lionel Messi a la MLS ayudará al fútbol estadounidense e inspirará a los jóvenes del club y de la liga.

“Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto también queremos ganar títulos y ser el mejor club de la liga. Pero una de las razones para ficharle era que Leo fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de Soccer y Messi tiene ese poder”, explicó el exjugador del Real Madrid.

El rendimiento de Messi con la camiseta del Inter Miami

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 ya acumula 15 encuentros con el equipo de Miami, en este tiempo ya sumó 11 goles y 5 asistencias. Además de ser clave en la obtención del primer título en la historia del equipo.

A pesar de no poder clasificarse a los playoffs de la MLS, la estancia de Messi ha sido totalmente positiva en el equipo. No solo dentro, sino fuera del campo, pues el argentino ha hecho generar grandes ganancias al equipo y romper récords en los estadios.

