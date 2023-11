Manifestación pro-Palestina en Washington D.C. se torna violenta y se reportan arrestos y heridos

El caos reinó en Washington D.C. cuando manifestantes pro-Palestina se congregaron el miércoles por la noche frente al Comité Nacional Demócrata (DNC) para pedir el fin de la guerra entre Israel y Hamás, con disturbios que provocaron heridos y arrestos.

Según los informes, la protesta, que fue una de las muchas que se han celebrado en todo el país y el mundo en solidaridad con los palestinos, se tornó violenta cuando algunos manifestantes intentaron derribar las barricadas de metal que rodeaban la sede del DNC. La Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP) respondió con gas pimienta y empujones, y detuvo a varios manifestantes.

En total, seis agentes resultaron heridos durante el enfrentamiento, que duró varias horas, informó la USCP. Algunos manifestantes pacíficos denunciaron la violencia policial y dijeron que solo querían expresar su preocupación por la situación humanitaria en Gaza.

“Los agentes están realizando arrestos”, apuntó la USCP en X, y aconsejó al público que se mantuviera alejado de la zona.

Miembros de la Policía del Capitolio de Estados Unidos alejan a los manifestantes de la sede del Comité Nacional Demócrata durante una manifestación contra la guerra entre Israel y Hamás. (Foto: Alex Wong / Getty Images)

Los manifestantes, entre los que había miembros de grupos judíos progresistas como If Not Now y Jewish Voice for Peace, portaban banderas palestinas y carteles que pedían alto al fuego.

Del mismo modo, criticaron el apoyo incondicional del presidente Joe Biden a Israel y su rechazo a un alto el fuego inmediato. Incluso, se mostró una pancarta que decía: “Biden, te acusamos de genocidio”.

La guerra entre Israel y Hamas comenzó el 7 de octubre, cuando el grupo islamista lanzó un ataque sin precedentes contra Israel con miles de cohetes. Israel, en respuesta, decretó estado de guerra, y emprendió una intensa campaña de bombardeos sobre Gaza, que ha destruido infraestructuras vitales como hospitales, escuelas y campos de refugiados.

La comunidad internacional ha pedido un alto el fuego urgente para evitar más muertes y sufrimiento, pero Israel ha rechazado cualquier tregua hasta que Hamás deje de atacar.

Entretanto, Estados Unidos, el principal aliado y financiador de Israel, ha respaldado la posición israelí y ha bloqueado varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían el cese de las hostilidades.

Con información de Fox News

