“Nuestro país está siendo invadido”: Trump durante visita a la frontera entre Estados Unidos y México

El expresidente Donald Trump advirtió este domingo que Estados Unidos “está siendo invadido” al constatar la emergencia migratoria que registra el país en su frontera sur.

El precandidato presidencial ofreció un discurso desde Texas, cerca de la frontera con México, uno de los puntos más álgidos por la masiva llegada de extranjeros indocumentados.

“Nunca ha habido nada como esto. Nuestro país está siendo invadido. Esto es una invasión”, expresó el exmandatario, que se posiciona como el favorito de los republicanos para llegar a la Casa Blanca.

Donald Trump estuvo acompañado del gobernador texano Greg Abbott.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pronuncia un discurso con el expresidente Donald Trump en el aeropuerto internacional del sur de Texas. Foto: Michael González / Getty Images

Durante su campaña electoral, el exmandatario ha intensificado su discurso contra los indocumentados y ha prometido que restablecerá la seguridad y el control en la frontera estadounidense, un punto débil que le ha criticado frecuentemente a Joe Biden, quien podría ser su adversario el próximo año.

“(Los inmigrantes están) envenenando la sangre de nuestro país”, declaró el político, citado por la cadena de noticias CNN.

“Una desgracia y una vergüenza”

Hace una semana, el exmandatario criticó durante una entrevista con Univisión la política migratoria el demócrata Joe Biden, a la que describió como “una desgracia y una vergüenza” en su país.

“Yo la solucioné (la frontera) tan bien, era tan buena. Tuvimos tan buen resultado con esto que yo no podía hablar (de eso) en la próxima elección. Yo dije: ‘quiero hablar sobre la frontera’ y me dijeron: ‘nadie está escuchando porque ya lo solucionaste’. Y me dije a mí mismo: ‘hiciste algo increíble, arreglaste la frontera, has hecho algo tan bueno, la frontera más segura”, manifestó.

Insistió que bajo su gobierno Estados Unidos tuvo la frontera más segura en toda la historia y destacó que enfrentó el narcotráfico, el tráfico humano y otros delitos que ocurren en la zona fronteriza con México.

El presidente Joe Biden se reunió con el par mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el que abordaron el tema migratorio. Foto: Brendan Smialowski / AFP vía Getty Images

“Y ahora tenemos la frontera más insegura porque lo que ha hecho Biden en la frontera es una desgracia, es una vergüenza, ni siquiera es creíble. Uno diría que hacer algo así es porque eres ignorante u odias el país. Personas de muchos países vienen. Están ocurriendo cosas malas, entrando muchos terroristas, no estaba ocurriendo eso antes”, manifestó el precandidato presidencial.

El empresario destacó también que los migrantes venezolanos y nicaragüenses “son gente muy buena”, pero destacó que todos tienen que entrar legalmente al país.

“Podemos trabajar rápidamente, podemos hacerlo rápidamente, pero tienen que entrar legalmente. Estamos haciéndolo con Cuba, las personas entran legalmente. En estos momentos está viniendo a través de México el grupo mayor de personas; las caravanas, están pasando por México. Las caravanas mayores que jamás he visto que van a entrar a Estados Unidos”, expresó.

