América Ferrera es considerada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC

Luego del éxito conseguido por su participación en la cinta fenómeno del año, Barbie, América Ferrera sigue creciendo como una de las figuras latinas de mayor presencia y trascendencia en el mundo. Y un claro ejemplo de lo anterior, es la inclusión de la actriz de ascendencia hondureña dentro del afamado listado anual de la BBC: 100 mujeres más influyentes del mundo.

Como cada año, desde 2013, la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC por sus siglas en inglés), emitió la edición 2023 de esta afamada lista. Dentro de ella se incluyen a mujeres que realizan acciones a favor de ellas mismas y otros grupos vulnerables en diversos ámbitos de la vida como el medio ambiente, cultura y educación, entretenimiento y deportes, política así como ciencia, salud y tecnología.

Durante este año, América Ferrera se convirtió en una de las 12 latinas que fueron incluidas en el listado junto a otras luminarias como la ex primera dama, Michelle Obama, la abogada internacional, Amal Clooney, la ganadora del balón de oro, Aitana Bonmantí, entre muchas otras.

América Ferrera fue incluida por la BBC por su activismo en favor de las mujeres latinas. Crédito: AFP / Getty Images

¿Por qué América Ferrera fue incluida en la lista de la BBC?

Incluso antes de su debut como actriz, América Ferrera ha sido una ferviente defensora de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos. De inicio, es considerada parte fundamental de la comunidad latina en los Estados Unidos gracias a su participación en diversos foros, programas y eventos políticos como sociales.

De igual manera, ha realizado un gran número de donaciones con la finalidad de proporcionar asesoría legal a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, a través de la organización We Get the Job Done Coalition. También cuenta con su propia organización llamada Poderistas, la cual busca mejorar la vida de las latinas en Estados Unidos. Asimismo, y tras el alzamiento del movimiento #MeToo, la actriz se ha visto inmersa en la problemática al brindar apoyo a todas las mujeres que han sufrido de abuso sexual.

América también cuenta con una larga trayectoria como una oradora prolífica sobre los derechos de las mujeres, además de ser una de las principales portavoces en la búsqueda de una mayor equidad de género dentro del cine, la televisión, la música y otros medios de entretenimiento.

En el ámbito actoral, la actriz latina ha destacado a través de diversos roles como su participación en la adaptación norteamericana de “Betty La Fea”, papel que le dio el Emmy en la categoría de actriz principal, convirtiéndose en la intérprete más joven en lograr esto. Asimismo, ha sido parte de otras grandes producciones en donde ha dejado en claro su gran talento y capacidad actoral.

América Ferrera fue reconocida por su activismo social a favor de las mujeres. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué otras latinas forman parte del listado?

Además de América Ferrera, la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo 2023 también incluyó a las latinas:

Marcela Férnadez (Colombia) – fundadora de la ONG Cumbres Blancas que busca crear conciencia sobre el tema de los glaciares.

Camila Pirelli (Uruguay) – atleta olimpica

Sonia Guadalajara (Brasil) – activista por los derechos indígenas en Brasil

Alicia Cahuiya (Ecuador) – activista por los derechos indígenas en Ecuador

Christiana Figueres (Costa Rica) – diplomática y negociadora de políticas climáticas

Clara Elizabeth Fragoso (México) – camionera

Lala Pasquinelli (Argentina) – artista

Anamaría Font Villaroel (Venezuela) – física de partículas

Andreza Delgado (Brasil) – curadora y gestora cultural

Isabel Farías Meyer (Chile) – activista por la menopausia prematura

Carolina Díaz Pimentel (Perú) – periodista

Fabiola Trejo (México) – psicóloga social

Continua leyendo

Becky G: “Siempre hablamos de que no hay mujeres en la industria, pero sí las hay… pero no oportunidades”

Eva Longoria y Eugenio Derbez reciben reconocimiento en la entrega de Premios Impacto

“¿Cómo puedes tener un hijo tan rubio?”, preguntó una seguidora a la actriz de Hollywood America Ferrara y ésta le respondió