Agente del argentino Mauro Icardi tendría avanzadas conversaciones con el Real Madrid

El Real Madrid empezó la temporada con los delanteros justos, pero luego de las lesiones del brasileño Vinicius Jr. y del turco Arda Güler, quien todavía no ha podido debutar oficialmente, por lo que el mercado de invierno será una oportunidad para reforzarse con delanteros como el argentino Mauro Icardi.

Aunque solo Joselu, Rodrygo y Brahim están disponibles para la delantera del Madrid, parece que el club merengue no tiene intensiones de fichar. Sin embargo uno de los jugadores que ha sido relacionado con el conjunto blanco es Icardi.

Aunque no es la primera vez el argentino suena para reforzar el ataque del equipo blanco, su agente y abogado Elio Letterio Pino habló para el medio turco Fanatik sobre su jugador y el Madrid.

ATENCIÓN REAL MADRID… ¡HAY GOL DE MAURO ICARDI! El argentino recibió un gran pase de Mertens y definió de primera para marcar el 1-0 de Galatasaray vs. Alanyaspor en la Superliga de Turquía. pic.twitter.com/eJFgsna9gW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2023

“Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”, dijo el agente de Icardi al medio turco.

De esta manera Pino confirmó la existencia de conversaciones entre Icardi y el Real Madrid, asegurando también que viajará a Turquía luego de terminar su estancia en Madrid: “Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray. Veré el partido Galatasaray vs. Manchester United de la Champions League el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, indicó el agente.

Icardi, de 30 años, ha jugado un total de 20 partidos con el Galatasaray en la presente temporada, anotando 15 tantos, dos de ellos en la Champions, y tres asistencias.

El argentino aún tiene goles por encajar, ya que terminó la temporada pasada con 23 goles y repartió ocho asistencias.

