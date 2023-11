Meghan Markle acusa de racismo a dos miembros de la Casa Real

La mala relación entre Meghan Markle y la Casa Real Británica vuelve a los reflectores públicos tras las últimas revelaciones de la Duquesa de Sussex. A través del manuscrito “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, la también actriz ha confesado que dos miembros de la Casa Real, la cual fue habitada por Markle y su familia, confirió mensajes racistas en contra de ella y su hijo Archie.

Cabe recordar que este nuevo libro, el cual verá la luz el día martes de 28 de noviembre a nivel global, fue escrito y recopilado por el periodista, experto y amigo íntimo de Meghan Markle y el príncipe Harry, Omid Scobie, como un nuevo ataque por parte de la intérprete hacia los miembros de la Familia Real.

De acuerdo con la información difundida, la cual funciona como un preámbulo para el lanzamiento próximo del escrito, un par de trabajadores de la Casa Real mostraron preocupación por el color de piel de la intérprete así como del primogénito de los Duques de Sussex, el príncipe Archie.

Los nombres de las personas que realizaron comentarios racistas contra Markle y Archie no pueden ser revelados por una ley británica. Crédito: AFP / Getty Images

Ante esto, la misma Markle mantuvo comunicación con el Rey Carlos III a través de diversas cartas exponiendo su molestia e indignación por dicho acontecimiento. En las cartas, las cuales fueron confirmadas por un medio británico en abril pasado, la actriz de “Suits” expone también la presencia de un “sesgo inconsciente” por parte de la Familia Real.

Asimismo, y dentro de los mismos mensajes, Markle escribió los nombres de los responsables de tal hecho. Es importante que esta información fue revelada de manera sesgada por la misma actriz a Oprah Winfrey en marzo de 2021 durante la famosa entrevista que sostuvo con la presentadora.



En aquel entonces, la Duquesa de Sussex solo hizo evidente la actitud racista de una persona de la Casa Real. Sin embargo, el nuevo libro de Sobie ha revelado que en realidad fueron dos personas las que mostraron su intolerancia contra Markle y el príncipe Archie.

¿Quiénes son las personas que emitieron mensajes racistas contra Markle?

De acuerdo con el manuscrito de Scobie, los nombres de los señalados por Markle no pueden ser revelados a la luz pública debido a una ley en Reino Unido que impide este hecho. Sin embargo, también se reveló que “desenmascarar” a las personas que hicieron comentarios racistas contra la actriz y su hijo podría ser “muy perjudicial para ellos”.

Revelar las personas que hicieron comentarios racistas contra Markle podría afectarlos en gran manera. Crédito: AFP / Getty Images

Ante esta nueva información, se ha especulado que los acusados de racismo podrían mantener un título de gran relevancia en la Familia Real Británica, por lo que se ha decidido que los nombres permanezcan ocultos.

Un nuevo libro que promete incendiar la Casa Real

El nuevo escrito de Scobie, quien también fue el autor de Finding Freedom, el primer documento que narra la tortuosa relación entre Markle y la Familia Real, promete convertirse en una “explosión de una bomba tras otra”, de acuerdo con diversas fuentes que han tenido acceso al manuscrito.

Cabe resaltar que “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” verá la luz solo 9 días después del 75 cumpleaños de Carlos III, por lo que muchos han visto esta estrategia de publicidad como una forma de mostrar la enemistad latente de Markle con la familia de su esposo, el príncipe Harry.

