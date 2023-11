Christie: el “lenguaje y conducta intolerantes” de Trump contribuyen al aumento del antisemitismo

El candidato presidencial republicano Chris Christie aseguró que el lenguaje “intolerante” del expresidente Donald Trump contribuyó al aumento del antisemitismo en Estados Unidos.

“Cuando muestras intolerancia hacia todos, que es lo que él hace, das permiso como líder para que otros dejen salir su intolerancia”, dijo Christie en una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN el domingo, refiriéndose a Trump, según reportó The Hill.

“Así que la intolerancia hacia cualquiera fomenta la intolerancia hacia todos. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí”, afirmó.

El también exgobernador de Nueva Jersey aseveró, según el medio, que esta preocupación se extiende más allá del expresidente hacia otros dirigentes.

“Y eso ha estado sucediendo durante bastante tiempo, no sólo con Donald Trump, sino con los profesores universitarios en algunos de nuestros campus más elitistas de este país, con administradores y presidentes universitarios que no han estado dispuestos a enfrentarse al antisemitismo en sus campus la mayoría de las veces”, dijo Christie.

Campus universitarios

El aspirante presidencial republicano se refirió a las constantes polémicas en campus universitarios de Estados Unidos, en los que se han reportado casos de antisemitismo.

“No debería haber campus en este país donde un estudiante judío tenga miedo de salir de su dormitorio, un estudiante judío tenga miedo de ir a sus clases, un estudiante judío tenga miedo de ir incluso a comer en el comedor. Quiero decir, eso es indignante y está mal”, dijo Christie, refiriéndose a los atentados en campus universitarios.

Y añadió: “Y al final, mire, creo que ha habido muchas personas que contribuyeron a ello, y creo que el lenguaje intolerante de Donald Trump y su conducta intolerante dan permiso a otros para actuar de la misma manera”.

Trump delincuente

Christie se refiere constantemente a Trump en estos términos. La semana pasada, aseguró que Trump será un “delincuente” condenado para el próximo año.

“Si supieran que alguien habría tenido la audacia, como un delincuente –como lo será Donald Trump esta primavera– de postularse para presidente, y que otras personas que se postulan para el cargo estarían dispuestas a apoyar a alguien así, lo habrían hecho. han agregado, ‘No se puede ser un delincuente convicto’, a ‘tener 35 años’ y ‘ciudadano estadounidense por nacimiento’, como requisitos para la presidencia”.

El exgobernador de Nueva Jersey continuó sus críticas hacia Trump, afirmando que su declaraciones de “alimañas” podrían incitar al odio.

“Bueno, creo que lo que ha hecho con su uso del lenguaje es dar permiso a mucha gente que luego cree que puede llevarlo aún más lejos“, dijo en “The Lead”. “Y pueden actualizar las cosas que dijo, convertirlas en armas. Y la mayoría de la gente no usa ese tipo de lenguaje porque saben que existe el riesgo de que eso ocurra”.

Y añadió: “A él no le importa. Simplemente no le importa, Jake. Quiero decir, su opinión es que si es bueno para él en ese momento, lo hará”.

